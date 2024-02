CCOO reclama a los gobiernos central y regional que "se pongan las pilas" en relación a ArcelorMittal

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha reclamado este jueves a los gobiernos central y regional que "se pongan las pilas" en todo lo referente a los planes de ArcelorMittal para sus instalaciones en el Principado.

"Estamos muy preocupados", ha admitido Zapico en Oviedo al ser preguntado por la información del diario regional asturiano El Comercio sobre unas declaraciones a Trends del consejero delegado de ArcelorMittal en Europa, Geert Van Poelvoorde, en las que habría dicho que el consorcio para abastecer de hidrógeno a Asturias se ha desmoronado.

ArcelorMittal aún no ha aclarado si va a utilizar la ayuda millonaria que tiene concedida para construir en Asturias una planta directa de mineral de hierro (DRI).

"No hay voluntad por parte de Arcelor, de manera clara y manifiesta, a acometer las inversiones necesarias para mantener el origen integral en Asturias en todos sus procesos y fases", ha lamentado el dirigente de CCOO.

Ha dicho que si no se garantiza la continuidad de Arcelor en Asturias con carácter integral se iría al cierre paulatino de las instalaciones a medio plazo. Una situación que ha calificado de "catastrófica" para Asturias, con más de 8.000 puestos de trabajo directos y con un 12% del PIB industrial dependiendo de esas instalaciones.

Considera Zapico que con sus últimos movimientos, la multinacional está desechando la inversión de esa planta de reducción de minerales de hierro. "No lo podemos consentir, no sólo por Asturias, que por supuesto, pero, sobre todo, porque España no puede prescindir de un sector estratégico como es el de la producción de acero", ha advertido.