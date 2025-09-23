CCOO reclama más determinación del Gobierno asturiano en educación, sanidad y vivienda

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha participado este martes en la Junta General del Principado durante el debate de orientación política, donde ha valorado positivamente la puesta en marcha de acuerdos fruto de movilizaciones como Asturias Educa, aunque ha subrayado que aún falta determinación en proyectos como la red 0-3..

Tras el debate, el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, acompañado de Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional del sindicato, ha reclamado al presidente Adrián Barbón "contundencia y determinación para generar las certezas que Asturias necesita".

Entre las prioridades señaladas por CCOO en su comunicado a la prensa figura la reducción de listas de espera sanitarias, así como en la valoración de la dependencia o grados de discapacidad. El sindicato ha destacado que "menos tiempo de lista de espera favorece los servicios públicos y fomenta la economía plateada", en referencia al alto envejecimiento de la región. También ha instado a cumplir los acuerdos con la plantilla del ERA y la red Cuidas.

Junto a esto, CCOO ha reiterado la demanda de suprimir el peaje del Huerna, calificando el momento como "una gran oportunidad para defender Asturias y los intereses de su ciudadanía".

En materia de vivienda, el sindicato ha pedido medidas que garanticen recursos suficientes para consolidar el derecho a la vivienda, incluyendo topar precios, fomentar la rehabilitación y movilizar la vivienda vacía.