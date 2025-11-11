CCOO reclama que el plan contra la siniestralidad laboral en Asturias tenga carácter estructural

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha reclamado este martes que el plan contra la siniestralidad laboral en la región, elaborado hace un año entre agentes sociales y el Gobierno del Principado, "tenga carácter estructural".

"Este plan ha cumplido con los objetivos que se marcaba en cuanto a las acciones que tenía que desarrollar, como visitas a empresas, aumentar la capacidad de intervención sobre las empresas que tienen delegada la prevención de riesgos", ha explicado Manzano tras la reunión del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).

No obstante, ha insistido en que "hay que continuar" y "revertir" la situación actual de accidentes fatales en el puesto de trabajo, con "especial" hincapié en aquellas empresas que "trasladan algo tan importante como la prevención a un agente externo" y que no están cumpliendo con sus obligaciones, "haciendo una dejación de funciones importantísima y por tanto asumiendo una grave responsabilidad".

Por ello, el responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias ha emplazado a "actualizar este plan" para poder "bajar la siniestralidad de las cifras actuales y que los trabajadores y trabajadoras asturianos puedan volver del trabajo sin sufrir las situaciones que ahora mismo están padeciendo".