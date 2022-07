CCOO reclama al Sespa una gestión de personal y de recursos económico acorde a unos profesionales del siglo XXI

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Asturias ha reclamado este miércoles al Servicio de Salud del Principado (Sespa) una gestión de personal y de recursos económico "acorde" a unos profesionales del siglo XXI.

En nota de prensa, el sindicato sostiene que la comunidad dispone de "una sanidad y unos profesionales del siglo XXI, pero unas gerencias del siglo XX".

"Ante las cifras que aporta el Sespa sobre el incremento de plantilla en la sanidad asturiana en el año 2022 en las que habla de una subida del 8% respecto al año anterior a la pandemia, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Asturias considera que, si los datos son ciertos, el problema está en la gestión de personal y de recursos económicos en las diferentes gerencias", dice.

Asimismo, remarca que "sólo una deficiente gestión puede ser la responsable del empeoramiento de las condiciones del personal del Sespa". "No es de recibo que habiendo un incremento de la plantilla, las y los trabajadores sanitarios sigan sin poder solicitar reducciones de jornada por cuidados de menores o de personas dependientes, que los excesos de jornada que se generen no supongan una merma económica o no se puedan disfrutar en tiempo y forma, que no puedan conocer con tiempo suficiente la concesión de permisos, días de libre disposición y vacaciones; así como , que no tengan sus carteleras con la antelación suficiente y que muchas veces se incumpla, de tal manera que dificulta la conciliación de la vida personal y profesional", añade.

Con todo, remarca que "una deficiente e ineficaz gestión, por parte de la mayoría de las gerencias, de los recursos económicos y del personal supone dilapidar dinero público, mermar los derechos y condiciones laborales de las y los trabajadores sanitarios y empeorar la calidad asistencial para la población asturiana".

Así, CCOO reclama una mejora de la gestión sanitaria y una depuración de responsabilidades y se plantea iniciar un proceso de movilizaciones en defensa de los derechos de las y los trabajadores de la sanidad, así como en defensa de la sanidad pública.