CCOO y UGT advierten de movilizaciones "contundentes" si no se aprueba la jornada de 37,5 horas

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este miércoles frente las puertas de la Federación Asturiana De Empresarios (FADE) para mostrar su apoyo a la reducción de la jornada laboral, coincidiendo con la votación de la medida en el Congreso de los Diputados. Según los sindicatos, la protesta marca el inicio de "un calendario de protestas contundente" que se mantendrá "durante toda la legislatura" si la medida no es aprobada.

El secretario general de CCOO, José Manuel Zapico, ha criticado que "la patronal está anclada en el año 83" y sigue oponiéndose a la reducción de la jornada laboral, a pesar de que "la productividad avanza" y los beneficios empresariales son "más ingentes que nunca".

Zapico ha defendido que reducir el tiempo de trabajo "es una medida justa socialmente y económicamente eficaz", argumentando que ya han demostrado con anteriores medidas como la subida del salario mínimo o la reforma laboral que "se puede avanzar en derechos laborales". "Hay que cerrar el paso a quienes votan en contra de los derechos de los trabajadores", ha enfatizado.

El secretario de CCOO ha criticado a la derecha, que considera que "se pone de acuerdo para joder a los trabajadores". En su opinión, están realizando "un fraude democrático" al bloquear esta iniciativa en el Congreso, cuando "deberían respetar el diálogo social y el mandato constitucional".

Por su parte, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero suscribe las palabras de Zapico y también ha calificado como "fraude democrático" la postura de los partidos que se oponen a la iniciativa. "Millones de trabajadores van a ver cómo los partidos de derechas en el Parlamento les van a dar la espalda", ha comentado. Ha añadido que la reducción de jornada "mejora la productividad, la conciliación y la igualdad" y que "no hay argumentos" para rechazarla.

Los sindicatos han anunciado un "calendario de movilizaciones contundente" que tendrá "continuidad" hasta lograr la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Zapico ha defendido que esta medida permitirá "tener más tiempo para vivir mejor, para cuidarnos, para formarnos" y mejorar la productividad.

Ambos sindicatos han coindido en que, tras cuatro décadas sin cambios en la jornada laboral, la reducción pactada en el acuerdo de Gobierno debe cumplirse. "Vamos a seguir, vamos a dar la batalla y además la vamos a ganar", ha concluido Zapico.