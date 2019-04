CCOO, UGT y USO creen que CSI pone en peligro el futuro de Vauste con acciones "que no representan a los trabajadores"

Publicado 10/04/2019 13:38:37 CET

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y USO, que representan al 75% del Comité de Empresa de Vauste, han acusado a CSI de poner en peligro con sus acciones de protesta la carga de trabajo en esta empresa con sus acciones "unilaterales en contra de la mayoría de la asamblea".

Del mismo modo, han apuntado a Podemos y su marca local, Xixón Sí Puede, de "politizar nuestro conflicto de forma perjudicial", según se recoge en un comunicado firmado por el Comité de Empresa y que ha sido leído por Javier Álvarez, de la USO.

En la rueda de prensa celebrada este miércoles en Oviedo también han participado los secretarios generales de UGT FICA, Jenaro Martínez; de CCOO-Industria, Damián Manzano; de la USO, Juan Jorge Estrada; junto a los miembros del Comité de Empresa Salvador Chamadoira --UGT FICA--, y Cesar González --CCOO Industria--.

Estos sindicatos han reprochado a CSI sus actuaciones "unilaterales" cuando, según han explicado, fueron votados por 30 de los 130 trabajadores y cuando la última huelga que convocaron fue secundada por el 18% de la plantilla.

En ese sentido, han acusado de "irresponsabilidad" por parte de CSI haber anunciado que la empresa plantea un ERTE y una bajada de sueldo del 50% más la retirada de complementos, además de que la empresa cerraría en cuatro meses. "Salir a dar datos cuando ni siquiera se ha creado la mesa negociadora es cuanto menos una irresponsabilidad por su parte", han indicado.

Así, han señalado que Tenecco solicitó para continuar con su contrato de suministro con Vauste que no hubiera "ruido mediático", algo que, según han afirmado, no se produjo por parte de la CSI a lo largo de los últimos años, igual que con otros posibles clientes. "Durante este último año y medio a cada visita de un posible cliente ese sindicato ha respondido con covocatorias de huelga y pancartas de no al cierre, dando una imagen de conflictividad inexistente", han denunciado.

"Es una temeridad dar esa falsa imagen al exterior de forma unilateral y en contra de la opinión de la asamblea de trabajadores", han indicado, para añadir que la manera de actuación de CSI "va en perjuicio de la asamblea de trabajadores que en múltiples ocasiones les ha reprochado esta forma de proceder".

"No es normal que un sindicato se dedique a echar abajo contratos y que durante tres años haya hecho todo lo posible para tener una mala imagen delante de nuestro cliente principal", ha afirmado Cesar González, de CCOO, que ha explicado que Tenecco "se ha portado mejor de lo que dijo, aumentando la cantidad de producción acordada".

Por eso, ha acusado a la CSI de buscar "rédito sindical" y de que de seguir con sus actuaciones podrían llevar al cierre de la empresa, mientras que ha avisado a Podemos que los trabajadores "no son un elemento de adorno para su utilización con fines electorales".

Por otro lado, estos sindicatos han reclamado a la empresa cumplir con el Plan industrial acordado y buscar producción para que el ERTE, que plantea 10 días de parada al mes y una reducción de la carga de trabajo del 50%, no se lleve adelante.