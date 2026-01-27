CEG, FADE y FELE reclaman acelerar las inversiones del Corredor Atlántico en el noroeste

CEG, FADE y FELE mantienen una reunión con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch. - FADE

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones empresariales CEG, FADE y FELE han reivindicado este martes una planificación equilibrada y simultánea del Corredor Atlántico y la aceleración de las inversiones previstas para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades en el noroeste peninsular.

Las tres entidades se han reunido telematicamente este martes con el coordinador europeo del Corredor Atlántico para realizar una exposición de las principales variables socioeconómicas de Galicia, Asturias y Castilla y León, así como de los objetivos, estructura y representatividad de cada organización empresarial.

Según los datos aportados, Galicia, Asturias y Castilla y León representan en torno al 12% del PIB español, aunque en los últimos años no han mantenido el ritmo de crecimiento del conjunto del país ni han convergido con el PIB de la Unión Europea.

Desde 2008, estas regiones han perdido alrededor de 250.000 empleos brutos, con especial incidencia en el empleo joven, que se ha reducido a la mitad en el tramo de edad de 18 a 35 años. Además, la población jubilada presenta un peso un 30% superior a la media nacional.

Ante este escenario, CEG, FADE y FELE han señalado que el desarrollo futuro de sus territorios pasa por atraer empresas e inversiones, incrementar el peso de la industria hasta el 20% del PIB, dimensionar y profesionalizar el tejido empresarial existente y atraer y retener talento joven y cualificado.

Las organizaciones empresariales han criticado que el noroeste no ha sido priorizado en la planificación de infraestructuras, tanto de transporte como de otro tipo, y han recordado que no fue hasta 2021 cuando se incorporaron actuaciones de estas regiones al Corredor Atlántico.

A su juicio, el ritmo de ejecución ha sido lento y se sitúa por detrás del de otros corredores, como el Mediterráneo, lo que condiciona la competitividad del tejido productivo.

En este contexto, han subrayado el papel estratégico de la logística y el transporte y la necesidad de desarrollar una infraestructura ferroviaria competitiva, especialmente para mercancías, así como de mejorar la intermodalidad entre puertos y ferrocarril.

También han considerado esencial la incorporación efectiva del noroeste al mapa de autopistas ferroviarias y a la iniciativa estatal 'Mercancías 30'.

EN ASTURIAS

En el caso de Asturias, FADE ha trasladado al coordinador europeo la necesidad de avanzar de la planificación general a la ejecución de las inversiones, destacando como prioridades la plena operatividad de la ZALIA, su conexión eficiente con los puertos y el despliegue de las autopistas ferroviarias.

La patronal asturiana considera el Corredor Atlántico como una herramienta clave para la competitividad regional. "Solo a través de una red conectada y moderna será posible sostener el peso de nuestra industria en el PIB", ha señalado su presidenta, María Calvo.

En el encuentro han participado el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch.