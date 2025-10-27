Celtas Cortos celebrarán sus 40 años con un concierto el 21 de febrero en Gijón

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Celtas Cortos celebrarán sus cuatro décadas sobre los escenarios con una gran gira aniversario titulada 40 años contando cuentos, que llegará al Gijón Arena el próximo 21 de febrero de 2026, dentro de un recorrido nacional que pasará por diez ciudades españolas.

El tour, producido por Live Nation, comenzará el 7 de febrero en el Movistar Arena de Madrid y finalizará el 18 de abril en Valladolid, con paradas también en Valencia, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, A Coruña y Bilbao. El grupo vallisoletano promete un espectáculo completamente nuevo, con cuidada escenografía y una puesta en escena concebida como agradecimiento al público por su apoyo durante estas cuatro décadas.

El concierto ofrecerá más de dos horas y media de música con una selección de 30 temas emblemáticos de su trayectoria, entre ellos La senda del tiempo, 20 de abril, Tranquilo majete, Cuéntame un cuento o Retales de una vida. También rescatarán composiciones menos habituales como Si no me veo no me creo y Skaparate nacional.

Sobre el escenario estarán Jesús Cifuentes, Alberto García y Goyo Yeves, junto a una banda ampliada de siete músicos con una larga trayectoria: Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo), José Luis Sendino (guitarra), Antón Davila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto, miembro fundador que regresa a la formación con motivo de la gira.

Con motivo de este 40 aniversario, Celtas Cortos publicarán el 21 de noviembre el disco recopilatorio 40 años contando cuentos, que reúne sus grandes éxitos remasterizados y una nueva versión de Cuéntame un cuento grabada junto al violinista Ara Malikian. El álbum estará disponible en edición digital, doble vinilo coloreado y CD firmado.