Centenares de alegaciones contra la "autopista eléctrica" del Eje Pesoz y nuevos proyectos en el río Navia

Archivo - Embalse de Grandas de Salime. Río Navia - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas vecinales Xente del Navia y Xente de Oscos-Eo, junto a más de 15 asociaciones ambientales y sectoriales, han presentado centenares de alegaciones contra el proyecto denominado 'Eje Pesoz', una línea de alta tensión de 20 kilómetros. Los colectivos denuncian que esta infraestructura busca evacuar la energía de una "cantidad ingente" de polígonos eólicos y potenciales balsas hidráulicas proyectadas en el río Navia.

Según han informado las plataformas en una nota de prensa, el objetivo del proyecto, cuya promotora pertenece al grupo Green Capital Power S.L., es canalizar una producción superior a los 400 MW. Los vecinos sostienen que esta cifra supera "con creces" la demanda del territorio y alertan de que el occidente de Asturias ya se encuentra "suficientemente industrializado" con más de un centenar de molinos y tres grandes centrales hidráulicas en funcionamiento.

DENUNCIA DE "FRAUDE DE LEY"

Los colectivos han calificado de "burla y fraude a la Ley de Evaluación Ambiental" el procedimiento seguido por la promotora. Según explican, aunque el Principado emitió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2022, esta incluía como condicionante el desmantelamiento de la línea eléctrica existente para minimizar el impacto. Sin embargo, denuncian que la empresa ha presentado un "proyecto modificado" que ignora este requisito alegando falta de rentabilidad económica.

Asimismo, las plataformas critican que el proyecto se justifique teóricamente en futuros sistemas de bombeo reversible en los embalses de Doiras y Arbón. Sostienen que se trata de infraestructuras "hipotéticas" que no están en tramitación y cuyos impactos ambientales no han sido evaluados de forma conjunta, lo que genera una "presión inasimilable" para el territorio desde el punto de vista social y económico.

Desde las plataformas estiman que se han registrado más de 200 alegaciones de particulares y negocios turísticos de la zona. En este sentido, han valorado positivamente que varios ayuntamientos del occidente asturiano se hayan posicionado en contra y que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) haya emitido un informe desfavorable al respecto.

"Está en juego el futuro del occidente", subrayan los colectivos, quienes denuncian que la tramitación de tres procesos de información pública en un único procedimiento ha mermado la capacidad de respuesta de la población ante lo que consideran un "expolio eólico".

PETICIÓN DE "PARAR Y PLANIFICAR"

Ante esta situación, las plataformas han solicitado formalmente la paralización inmediata del expediente IE-12-Eje Pesoz y de todos los proyectos eólicos actualmente en tramitación en la zona.

Entre sus demandas principales destacan la necesidad de una "planificación racional" de la transición energética en Asturias, la realización de evaluaciones ambientales por parte de entidades independientes y el establecimiento de límites estrictos a la explotación en áreas que, como el occidente asturiano, ya consideran saturadas por este tipo de instalaciones industriales.