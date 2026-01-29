El Centro Niemeyer, entre los '10 centros culturales imprescindibles de España' según un informe

Centro Niemeyer. - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer ha sido reconocido como uno de los '10 centros culturales imprescindibles de España' en el informe 'Lo Mejor de la Cultura 2025', elaborado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

El informe, presentado este jueves en el Palacio de Festivales de Cantabria, recoge las propuestas culturales más relevantes del año, a partir de las votaciones de un panel de profesionales especializados --más de 440 expertos repartidos por toda la geografía española--, encargados de seleccionar "lo más destacado de la temporada" en diversas categorías culturales, incluyendo museos, festivales, instituciones y centros de arte.

Según ha indicado el Centro Niemeyer en nota de prensa, en esta edición, 'Lo Mejor de la Cultura 2025' sitúa al equipamiento avilesino entre los 10 centros culturales imprescindibles de España, junto a instituciones como CaixaForum, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la Fundación Juan March, Matadero Madrid, Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea, Círculo de Bellas Artes, La Casa Encendida, Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao y Contemporánea Condeduque.

RANKING AUTONÓMICO

En el caso específico de Asturias, el Museo de Bellas Artes de Asturias lidera el ranking cultural este año, situándose en primera posición.

Le siguen el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Centro Niemeyer, que asciende tres puestos respecto a la edición anterior, y FETEN, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, que sube una posición, confirmando el dinamismo y la solidez del ecosistema cultural asturiano.