El Centro Niemeyer lanza talleres de robótica para niños de 7 a 12 años

Robotix regresa al Niemeyer con talleres de robótica y programación para el otoño - NIEMEYER

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer acogerá este otoño nuevos talleres de Robotix, una actividad extracurricular dirigida a niños y niñas de 7 a 12 años para desarrollar habilidades en robótica y programación.

Según ha explicado el propio centro en una nota de prensa, los participantes aprenderán a construir y programar robots, adquiriendo conocimientos tecnológicos y competencias útiles para el presente y el futuro, de manera práctica y atractiva. Los talleres también fomentan el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos.

Las sesiones se impartirán los domingos 5 y 19 de octubre, 9 y 23 de noviembre, y 7 y 14 de diciembre, en horario de 11.00 a 14.00 horas. El precio mensual es de 45 euros, que incluye todos los materiales, sin coste adicional de matrícula.

Los talleres se desarrollan bajo la supervisión de facilitadores expertos, que guían a los estudiantes en cada fase de los proyectos y les introducen, de forma accesible, a conceptos avanzados de robótica y programación.