El centro 'Los Pilares' de Oviedo reabre con un nuevo modelo familiar para menores en desprotección

Inauguración del centro de atención inmediata Los Pilares, en Oviedo, tras su rehabilitación integral. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de atención inmediata de menores 'Los Pilares' ha reabierto este miércoles sus puertas tras dos años de obras de rehabilitación. El renovado centro, al que empezarán a llegar los menores este viernes, cuenta con capacidad para acoger a 50 niños y niñas en situación de grave desprotección en unas instalaciones que avanzan hacia un modelo más "familiar", con pequeñas unidades de convivencia.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha inaugurado el equipamiento, a cuya rehabilitación se han destinado más de 3,2 millones de euros con el objetivo de adaptarlas a un nuevo modelo de atención centrado en la protección, el vínculo y la reparación del daño.

Los Pilares, centro dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, dirigida por Marta del Arco, constituye la puerta de entrada al sistema de protección del Principado. En él se lleva a cabo la evaluación integral de cada caso y se determina la medida más adecuada para cada menor y su familia, ya sea la reunificación familiar, el acogimiento o la derivación a un recurso residencial.

El equipamiento cuenta con 50 plazas, de las cuales 12 están destinadas a menores de tres años y otras seis para estancias que requieren mayor duración. La plantilla está formada por un equipo multidisciplinar de 94 profesionales entre educadores de semana, educadores de fin de semana, auxiliares educadores de noche, personal de cocina, operarios, y técnicas de educación infantil específicas para la atención a los bebés de 0 a 3 años.

408 MENORES EN EL SISTEMA ASTURIANO DE PROTECCIÓN

La consejera Marta del Arco ha explicado que actualmente se encuentran en el sistema 408 menores, de los cuales doce tienen entre 0 y 3 años. El centro que ahora abre, que es al que los niños llegan cuando tienen el primer contacto con el sistema, pretende ofrecer a estos menores una vida "lo más hogareña posible", alejada del modelo "comunal" anterior, en el que cada unidad de convivencia tiene sus propios espacios.

Así, se han creado ocho grupos de convivencia, cada uno formado por cuatro menores, ampliables a cinco en casos de hermanos o situaciones que lo requieran. Cada unidad dispone de espacios "cálidos y seguros", compuestos por tres habitaciones, un baño, sala de estar y comedor.

Por su parte, el área destinada a menores de 0 a 3 años cuenta con entrada independiente, acceso adaptado y un entorno diseñado para favorecer su desarrollo integral.

La directora del centro, Belén Barrero, ha asegurado que el nuevo equipamiento cumple con el objetivo de reparar el daño del menor, al ofrecer unos espacios más cálidos que los que había antes.

El presidente del Principado, ha destacado que con la actuación que ahora ha finalizado, este centro ha pasado de ser un centro al uso de atención a menores a convertirse en "un auténtico hogar" en el que se dé la oportunidad a niños y niñas de desarrollar sus vidas y de salir adelante.

La inversión procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha mostrado su satisfacción porque el proyecto para modificar Los Pilares y "hacerlo un hogar" haya fructificado y se haya logrado hacer un edificio "más acogedor y más seguro". "Los niños, los menores, se merecen tener estancias seguras, acogedoras, que vivan lo más parecido a un buen hogar, y yo creo que eso es lo que se ha logrado con este centro", ha dicho.