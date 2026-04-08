El Centro Universitario Alfonso X el Sabio (UAX) nombra a Jaime Algorta como director en Oviedo - UAX

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias ha nombrado a Jaime Algorta como nuevo director. Este centro adscrito del Grupo UAX, situado en Oviedo, iniciará su actividad académica en el curso 2026/27 con una oferta formativa en ciencias de la salud.

Según ha informado la institución académica en nota de prensa, Jaime Algorta es doctor en Medicina y farmacólogo. Cuenta con "una amplia y sólida trayectoria profesional" tanto en el ámbito empresarial y de gestión como en el clínico y académico. Cuenta con más de dos décadas de experiencia docente en instituciones como la UAX y, anteriormente, en la Universidad del País Vasco y la Autónoma de Madrid.

Con este nombramiento, el Grupo UAX "refuerza la estructura académica" del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias en una "fase clave" antes de la apertura en otoño de este año.

El nuevo centro, que estará ubicado en el edificio Calatrava de Oviedo, iniciará su actividad en el curso 2026/27 con los grados en Medicina y Enfermería. A medio plazo, el centro ampliará su oferta académica con nuevas titulaciones de grado como Odontología y Farmacia, además de másteres especializados como los de Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada; y Salud Pública y One Health.

El proyecto desplegará el enfoque One Health, una visión que "entiende la salud humana, animal y ambiental como realidades interconectadas, promoviendo una formación global, interdisciplinar y alineada con los retos actuales del sistema sanitario". Esta propuesta llega respaldada por acuerdos con instituciones y empresas de prestigio, como el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) y la European Network for Climate and Health Education (ENCHE).