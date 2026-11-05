Los centros de salud de Asturias detectan 45 casos de violencia de género tras 920 cribados

Reunión del observatorio contra la violencia de género en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha efectuado más de 920 cribados de violencia de género en la red de atención primaria y ha activado el protocolo en 45 casos desde su puesta en marcha, según ha informado el Gobierno en una nota de prensa después de que la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, haya presidido este jueves la reunión del Observatorio Asturiano de Violencia sobre las Mujeres.

En este encuentro se han abordado, entre otras cuestiones, las conclusiones de los dos grupos de trabajo desarrollados durante el primer semestre de este año, sobre violencia de género en el medio rural y prevención desde los servicios sociales y el sistema sanitario.

Se trata de dos ámbitos en los que se comenzó a trabajar y que han permitido la puesta en marcha del sistema de cribados que se extendió a toda la red de atención primaria el pasado mes de julio, tras una experiencia piloto iniciada en noviembre de 2025 en la zona de Langreo-La Felguera.

Esta herramienta permite identificar posibles situaciones de violencia machista desde las consultas sanitarias, un espacio al que muchas mujeres acuden, aunque nunca hayan denunciado o solicitado ayuda en los recursos especializados. Desde su puesta en marcha hasta mediados de septiembre, se han realizado 923 cribados de violencia de género en esta red que han dado lugar a la activación del protocolo de actuación en 45 casos.

Para facilitar su aplicación, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha elaborado registros específicos de cribado que se han incorporado a los protocolos de la historia clínica de primaria. Esta medida se enmarca en el refuerzo de la respuesta sanitaria frente a la violencia de género, que incluye actualizar el protocolo y formar a los profesionales.

La vicepresidenta ha destacado la importancia de aprovechar la cercanía del sistema de salud para identificar situaciones de violencia que pueden permanecer ocultas. "Sabemos que hay mujeres que sufren violencia durante años sin denunciar ni pedir ayuda. Sin embargo, muchas de ellas sí acuden a su centro de salud. Por eso es fundamental que los profesionales sanitarios dispongan de herramientas para reconocer las señales y actuar a tiempo", ha señalado.

Otra de las principales medidas abordadas es la puesta en marcha, en el primer trimestre de 2027, de un programa de formación especializada en violencia de género dirigido a profesionales de los servicios sociales municipales, en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

El programa abordará los conceptos fundamentales del maltrato machista, el proceso que atraviesan las víctimas y la importancia de evitar su revictimización, así como los recursos y ayudas que el Principado pone a su disposición.

Llamedo ha destacado el papel de los servicios sociales municipales como recursos de proximidad, especialmente importantes en los concejos rurales: "Queremos que dispongan de más herramientas para reconocer situaciones de violencia, intervenir adecuadamente y facilitar el acceso a los recursos de protección. La atención a las víctimas no puede depender del código postal".