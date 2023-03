Chamorro apuesta por el refuerzo y señalar por las tardes para paliar los efectos de la huelga de los letrados

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, ha apostado este martes por reforzar y señalar juicios por las tardes para recuperar los dos meses de paro de los letrados judiciales.

"Me alegro que se haya llegado a un acuerdo, porque eso efectivamente va a suponer que los órganos judiciales puedan volver al ritmo normal de trabajo y que se pueda, en la medida posible, solventar todas las disfunciones que haya provocado esta huelga durante estos últimos meses", apunta.

Chamorro sostiene es momento de valorar exactamente cuál es el estado de la cuestión y adoptar las medidas que sean necesarias. Para ello apuesta por el refuerzo y eso supone, en primer lugar, que haya previsión presupuestaria, que le corresponde, por un lado, al Ministerio de Justicia, en relación a los propios letrados y a los jueces, y a los fiscales, y por otro lado, al Gobierno del Principado, por lo que requiere el acuerdo de varias administraciones.

"Efectivamente, no será fácil que el Ministerio ahora compense unos refuerzos a unos letrados que estuvieron en huelga un tiempo, pero no me corresponde a mí decirlo. Por parte del Tribunal, todos los esfuerzos que sean necesarios se harán. Me consta que muchos jueces estarían dispuestos a participar en esos refuerzos, y eso es lo que hay", asegura.

Señala que con el aumento del ritmo de despacho de asuntos, se va a producir un cuello de botella de los despachos de los jueces. "Los jueces no han estado en huelga, han cumplido con su trabajo, los asuntos que no requerían de la intervención del letrado, que ya estaban para sentencia, se han despachado, pero ahora efectivamente puede producirse un cuello de botella en los despachos de los magistrados, que podría ser solventado, a través de un refuerzo, que debe ser urgente".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha explicado que mañana miércoles se reúne la sala de gobierno en el Tribunal y van a adoptar alguna decisión en este sentido.