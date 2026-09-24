Chamorro reitera la exigencia de una solución al problema de sedes que genera "escepticismo y frustración"

El presidente del TSJA, Jesús Chamorro y el presidente del Principado, Adrián Barbón. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, ha vuelto aprovechar su intervención en el Acto de la Apertura del Año Judicial 2026 para reclamar una "solución urgente" a la dispersión de sedes y falta de espacios en el Partido Judicial de Oviedo. Ha insistido en que la situación genera "escepticismo y frustración" por ello ha insistido en pedir "solidaridad entre los poderes públicos.

"La proximidad de la finalización de esta legislatura y el inicio de otra nueva deben ser punto de inflexión para alcanzar los consensos necesarios que permitan ver la luz al final de este oscuro túnel. Quiero apelar, una vez más, con más resistencia si cabe, a todos los que tienen algo que decir y hacer al respecto", ha dicho Jesús María Chamorro.

El presidente del TSJA ha reiterado que este problema con las sedes judiciales "adquiere una mayor gravedad si se tiene en cuenta las necesidades de esa nueva oficina judicial".

"Como he señalado en otras ocasiones, creo que no es necesario seguir añadiendo objetivos para describir la situación que llevamos padeciendo desde hace demasiados años. El cierre de las sedes de la calle El Rosal, de la calle Pedro Masaveu y el próximo de La Corredoria han puesto a las sedes judiciales en una situación donde las oficinas están más masificadas y comprimidas en lo que concierne a las personas que las sirven", ha dicho.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Durante su intervención el presidente ha recordado y hecho suyas las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General Pode Judicial, Isabel Perelló, el pasado 10 de septiembre, en las que recordaba que la Constitución establece que los jueces y magistrados son independientes y están sometidos y exclusivamente al imperio de la ley. Ha añadido que "quien acude a los tribunales no tiene derecho a una decisión favorable a sus pretensiones, sino a una decisión fundada de derecho, adoptada con todas las garantías y debidamente motivada".

DATOS ESTADÍSTICOS

Como suele ser habitual, Chamorro también ha hecho repaso de las principales cifras y estadísticas y ha incidido en que "la capacidad de resolución de los tribunales asturianos es, de nuevo, altamente satisfatoria".

Ha asegurado que los hechos y los datos lo demuestran ya que los jueces asturianos han resuelto en el año 2025 170.233 asuntos, un 6,7% más que el año anterior..

Ha destacado además que si hay algo muy particular en este año judicial que se cierra es el despliegue de los tribunales de instancia y ha asegurado que se cumplió escrupulosamente con los plazos previstos en la ley para el despliegue de los mismos.