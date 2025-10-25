La CHC interviene en 650 metros del río Barcia para garantizar la capacidad de desagüe del cauce

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico inicia las labores de conservación en el río Barcia en Santa Eulalia de Oscos - CHC

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado esta semana los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Barcia en las inmediaciones de Barcia, dentro del municipio de Santa Eulalia de Oscos.

Las actuaciones se ejecutan a lo largo de dos tramos que suman 650 metros y cuentan con un presupuesto de 21.000 euros. Las labores principales consisten en la retirada de varios árboles caídos y otros con peligro de caída, así como otros restos vegetales acumulados, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce.

Estos trabajos se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, ya que en las zonas urbanas las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.

En el año 2024 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Asturias fue de 2,6 millones de euros, repartida en 166 actuaciones en 51 municipios.