El ciclo 'Oviedo Jazz 2026' se clausura este domingo con la actuación de Carmen Lancho Quartet

La artista Carmen Lancho Quartet - FUNDACIÓN DE CULTURA

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Oviedo Jazz 2026 pondrá el broche de oro a su programación este domingo, 8 de marzo, con el concierto de Carmen Lancho Quartet. La actuación, que tendrá lugar en el Teatro Filarmónica a las 19:00 horas, destaca por el "uso de la técnica del vocalese", una disciplina que conecta el jazz vocal con el instrumental.

La artista madrileña Carmen Lancho llegará a la capital asturiana acompañada por una formación compuesta por Toni Saigi al piano, Camil Arcarazo al contrabajo y Andreu Pitarch a la batería.

El repertorio del cuarteto combina estándares tradicionales con vocaleses clásicos, desde la etapa del bebop en adelante, junto a composiciones de autoría propia de la propia intérprete.

Este evento es una coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo (FMC). Según han informado los organizadores, las localidades para asistir al cierre del ciclo tienen un precio de 14 y 12 euros.