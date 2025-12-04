Ciencia gestionará 622 millones y liderará la inversión autonómica con 293,7 millones para innovación y empleo

Comparecencia del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en la Junta General para presentar el presupuesto para 2026 de su consejería. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha presentado este jueves en la Junta General el presupuesto de su departamento para 2026, que asciende a 621,75 millones de euros --un 5,19% más que este año y equivalente a algo más del 9% del total autonómico--, de los que 256,4 se destinan a impulsar políticas de educación superior, atracción de talento, consolidación de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como al avance de los polos de innovación. La consejería liderará además la inversión regional, con 293,75 millones destinados a actividad productiva, innovación, talento y empleo, lo que supone el 27,18% de toda la inversión del Principado.

"En este presupuesto podrán identificar tres grandes bloques presupuestarios que, a su vez, se encuentran interconectados. Uno que aúna ciencia, universidad, talento e innovación; otro que aúna políticas activas de empleo y el emprendimiento, ambos conceptos en el sentido amplio de los mismos. Y un tercero que comprende a la industria, a la energía y a la atracción de inversiones", ha explicado.

Sánchez se ha referido a la reorganización competencial y ha precisado que la consejería que dirige ha asumido "una parte sustancial de la anterior Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, que eleva a 12 los programas presupuestarios con respecto a los 8 con los que iniciamos este año". En muchos de ellos, ha añadido, "hemos realizado reorganizaciones de partidas con el fin de conectar mejor los tres bloques presupuestarios".

CIENCIA E INNOVACIÓN

El área de I+D+i contará con 63,4 millones, que permitirán consolidar la carrera investigadora, estabilizar personal científico y mantener el calendario de convocatorias. Se destinarán 42,3 millones a ciencia de excelencia y talento, y 19 millones para impulsar la I+D empresarial.

En 2026 se pondrán en marcha tres nuevos centros públicos de investigación, vinculados a cáncer, investigación cislunar y origen de la vida, dotados con 700.000 euros iniciales. Además, arrancará el denominado "CSIC asturiano", con el Serida incorporando las primeras cinco plazas del nuevo cuerpo científico autonómico.

La Agencia Sekuens gestionará 8,1 millones vinculados a los polos de innovación, entre ellos la Manzana del Talento (Avilés), la bioincubadora de Oviedo, el polo Mar Cantábrico (Luarca) y los proyectos de reutilización de pozos mineros. También se destinarán 500.000 euros a La Favrica (Oviedo), el nuevo polo audiovisual.

El consejero ha destacado la puesta en marcha en 2026 de la primera compra pública precomercial, dotada con 1,17 millones, para desarrollar bancos de pruebas de nanosatélites y motores de cohete.

UNIVERSIDAD

El programa de Universidad alcanzará 198 millones (+4,79%). Se garantizan la gratuidad total de las matrículas de grado para estudiantes con rendimiento adecuado y la gratuidad parcial de másteres según renta, con una inversión de 4,2 millones ampliables. Se actualiza el complemento retributivo autonómico del profesorado (2,3 millones) y se movilizan 1 millón para infraestructuras científicas y 700.000 euros para talento María Goyri.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

El Sepepa dispondrá de 160,96 millones (+4,74%), de los que más de 80 millones se centran en formación, empleabilidad y modernización de servicios. Se acometerán mejoras en las oficinas de General Elorza (1,09 millones), Lugones (165.095 euros) y Pola de Siero (113.294 euros). Se impulsará un nuevo portal web y la digitalización del organismo.

Entre las políticas activas, continúan los planes y talleres de empleo, se consolida el Joven Investigo (1,4 millones) y se activará el nuevo programa PIOME de orientación y mejora de la empleabilidad, dotado con 5,5 millones hasta 2028.

El programa de autoempleo y economía social suma 7,5 millones, con líneas como 2,5 millones para ayudas directas, 700.000 euros para el Cheque Emprendimiento, 250.000 euros para conciliación de mujeres autónomas y 400.000 euros para emprendimiento colectivo. El comercio rural contará con una nueva línea de 250.000 euros y se consolidan los bonos al consumo, dotados con 3 millones.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Sekuens gestionará 65,9 millones, con un incremento del 10,6% en ayudas directas a empresas (13,16 millones) y un refuerzo de la inversión municipal en suelo industrial, que se duplica hasta 2,8 millones. El Fondo de Transición Justa aportará 5,04 millones para pymes (+88%), mientras que los proyectos singulares Agrocarrio (Laviana), Manzana del Talento (Avilés) y La Favrica (Oviedo) sumarán 5,7 millones.

El programa de energía alcanzará 109 millones (+7,2%), principalmente para eficiencia, autoconsumo y movilidad sostenible. El área de minería dispondrá de 34 millones (+3,31%), con un incremento del 136% en la partida para la restauración de la mina de La Soterraña, hasta 2,8 millones, y 29 millones para restauraciones en Tormaleo, Buseiro y Cerredo.

CRECIMIENTO EN I+D, EMPRESAS Y EMPLEO

Sánchez ha destacado que Asturias encadena tres años de crecimiento de dos dígitos en inversión en I+D, que alcanzó los 308 millones en 2024, y en personal científico-tecnológico, que llegó a 5.264 profesionales. Desde 2023 se han creado más de 1.100 empresas, y la afiliación ha aumentado en 9.600 personas en el último año, con una tasa de actividad ya cercana al 53%.

"RESPONDER CON RESULTADOS"

Sánchez ha asegurado que la gestión de su departamento busca "responder con resultados". Según el consejero, "la atracción de nuevas industrias, en cuanto a mercado laboral, creación de empresas e inversión en I+D, es un indicador positivo para Asturias".

El titular de la consejería se ha mostrado satisfecho con el presupuesto para el próximo año, que define como "una reorganización concisa de los créditos para ajustarnos a la ejecución presupuestaria". A su juicio, el objetivo es "mejorar cada vez más ese porcentaje de ejecución" sin perder de vista los resultados a medio y largo plazo, especialmente en la creación de empresas de base tecnológica y la inversión en personal científico y tecnológico.

Sánchez ha hecho referencia a un artículo de Joaquín Lorences, destacando cuatro ejes estratégicos: fusión de entidades, capacidad energética, logística y fortalecimiento de la intermodalidad de transporte. En palabras del consejero, "aquel que sepa aprovechar las economías máximas en una comunidad autónoma pequeña como es la nuestra, va a ganar en competitividad a nivel nacional, europeo e internacional".