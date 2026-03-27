Cifuentes (PP) vincula la baja ejecución presupuestaria en Justicia a la "falta de compromiso" del Gobierno asturiano

El diputado del PP de Asturias Manuel Cifuentes ante los juzgados de Oviedo. - PP ASTURIAS

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias y portavoz de Justicia, Manuel Cifuentes, ha criticado este viernes ante el Palacio de Justicia de Oviedo la "falta de compromiso presupuestario y capacidad de gestión" del Ejecutivo autonómico, que ejecutó solo el 60% de las inversiones previstas para Justicia en 2025, frente al 66% de 2024, pese al aumento de 5 a 8 millones de euros.

Cifuentes ha destacado que el 80% de esos fondos, mayoritariamente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se destinaba a dos obras principales -el juzgado de Cangas del Narcea y el Palacio de Justicia de Oviedo-, pero su ejecución no superó el 55%, e incluso siendo del "0% en la partida de construcciones en el apartado de justicia del menor".

"Esta falta de compromiso y esta falta de gestión, al final tiene graves consecuencias", ha insistido el diputado del PP, quien ha señalado que "en el caso de Oviedo, por ejemplo, estamos ante el único partido judicial de Asturias en el que todavía no ha entrado en funcionamiento la nueva oficina judicial".

Cifuentes también ha denunciado la "improvisación" a la hora de poner en marcha la oficina judicial en Gijón, donde ha sido "un absoluto caos" con "carencia de medios humanos y de medios materiales".

JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Además, el diputado 'popular' ha hecho una "mención aparte" al "grave problema que arrastra la justicia en materia de violencia de género". Cifuentes se ha referido a la "saturación" en los juzgados de Violencia de Género, que "asumen nuevos delitos sexuales y comarcalización sin refuerzos suficientes". "La forma de trabajar en esos juzgados es tan mala que es muy poco atractiva para que los funcionarios opten a esas plazas, ha apuntado.

"Se vende especialización a las víctimas, pero los juzgados dependen de interinos con menos de un año de experiencia por la carga laboral y complementos ridículos de 3-5 euros diarios", ha lamentado Cifuentes, abogando por más personal y incentivos para atraer funcionarios titulares.

Para el diputado del PP asturiano, resulta "paradójico" en "un gobierno que son los primeros que se ponen detrás de una pancarta o detrás de un eslogan a la hora de la lucha contra la violencia de género". "La triste realidad es que su falta de compromiso y de inversiones está dejando en la estacada a las víctimas de violencia de género", ha concluido.