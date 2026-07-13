El cine de verano vuelve este jueves a Langreo con la proyección de 'Robot Salvaje' en la Pinacoteca Eduardo Úrculo

Archivo - La Robot salvaje se enfrenta a los depredadores en este clip en primicia de lo nuevo de Dreamworks - UNIVERSAL - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo acogen este jueves una nueva sesión de cine de verano al aire libre con la proyección de la película 'Robot Salvaje' ('The Wild Robot'). La cita comienza a las 22.00 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento, la cinta, escrita y dirigida por Chris Sanders, adapta el superventas de Peter Brown y está considerada una de las producciones más destacadas de DreamWorks de los últimos años.

La película narra la historia de Roz, un robot que, tras quedar atrapado en una isla salvaje después de un accidente, aprende a convivir con la naturaleza y acaba adoptando a un pequeño ganso huérfano, al que ayuda a sobrevivir con el apoyo de un zorro.