Cines Embajadores Foncalada proyectará el miércoles la versión de la Ópera de Viena de 'L'elisir d'amore'

Ópera L’Elisir D’Amore, Que Se Proyectará En Los Cines Foncalada El Miércoles - VERSIÓN DIGITAL

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo han programado para este miércoles, 14 de octubre, el estreno en Asturias en formato 'event cinema' de la ópera 'L'elisir d'amore', de la producción de Otto Schenk grabada en la Ópera Estatal de Viena.

La obra, que se proyectará por primera vez en cines de España, llegará a más de 50 salas repartidas en 15 comunidades autónomas. La proyección cuenta con un reparto encabezado por la soprano María Nazarova, en el papel de Adina, y el tenor Bogdan Volkov, como Nemorino.

El elenco se completa con Davide Luciano como Belcore, Alex Esposito en el papel de Dulcamara y Miriam Kutrowatz como Giannetta. Por su parte, la dirección musical ha corrido a cargo de Gianluca Capuano, al frente de la Orquesta y el Coro de la Wiener Staatsoper.

La escenografía y el vestuario han sido diseñados por Jürgen Rose, quien ha creado una estética mediterránea ambientada en un pueblo italiano. Esta propuesta forma parte de la temporada clásica 2026/2027 seleccionada por la distribuidora Versión Digital para su exhibición en la gran pantalla.

La obra bufa de Gaetano Donizetti relata la historia de Nemorino, un joven humilde enamorado de Adina que recurre a un supuesto elixir de amor vendido por el charlatán Dulcamara para intentar conquistarla antes de su boda con el sargento Belcore.