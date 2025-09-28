Cines de Oviedo y Gijón retransmiten en directo la nueva producción de 'Tosca'

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cines de Oviedo (Cinesa Intu Asturias y Cines Embajadores Foncalada) y Gijón (Ocine Premium Los Fresnos) retransmitirán el próximo miércoles en directo la nueva producción de 'Tosca'. Será a las 19.45 horas y la emisión se seguirá vía satélite desde Lóndres. También llegará a 115 cines de más de 90 localidades de España, así como a 1.500 salas de 50 países.

Se trata de una nueva versión de la popular ópera de Puccini. Bajo la dirección del aclamado director de ópera Oliver Mears, la obra continúa su larga trayectoria en Covent Garden con una nueva puesta en escena.

Los espectadores vivirán de cerca la intensidad emocional de esta ópera legendaria, interpretada por un elenco estelar, entre las que se encuentra Anna Netrebko en el papel protagonista de Floria Tosca. Tras haber interpretado este con gran éxito en otros prestigiosos teatros de ópera, esta será la primera vez que lo interprete con la Royal Opera.

La nueva producción tiene una duración de 210 minutos, está cantada en italiano con subtítulos en inglés. Llega a España gracias a la distribución de Versión Digital, según ha informado la organización del evento.