Circo, teatro y música en directo este sábado en La Isla (Colunga) con 'Las embotelladoras de sueños'

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de La Isla acoge este viernes el espectáculo de circo-teatro Las embotelladoras de sueños, a cargo de la compañía Hipnótica Circo-Teatro. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas junto al Centro Social 'La Escuelina' y está dirigida a todos los públicos.

La representación se enmarca en la tercera ronda del programa "RUlando en clave cultuRAL", con el que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga lleva actividades culturales a distintas localidades del concejo.

La propuesta combina teatro, circo y música en directo, con un formato participativo en el que el público será invitado a reflexionar sobre sus sueños personales. Según la organización, el montaje recurre a la manipulación de objetos, la magia, el humor y la interpretación musical con voz y violín para transmitir el mensaje de que lo difícil también se puede alcanzar.

El espectáculo incorpora referencias históricas, como la figura de María La Balteira, trovadora del siglo XIII que, según documentos de la época, recorrió España con su arte y ejerció labores de espionaje para Alfonso X El Sabio. La obra está concebida como una propuesta atemporal e intergeneracional, con el objetivo de conectar con personas de todas las edades.