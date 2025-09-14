La ciudad acogerá la novena edición del Foro 'Vivir Más, Vivir Mejor'

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Avilés acogerá la novena edición del Foro 'Vivir Más, Vivir Mejor', un espacio de reflexión y debate sobre los retos y oportunidades en la defensa de los derechos de las personas mayores en España y Europa. El Centro Niemeyer será el escenario de este encuentro que tendrá lugar el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores Organizado por HelpAge International España y el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con Fundación "la Caixa".

El foro reunirá a expertos en sociología, derecho, políticas públicas, economía y bienestar social, así como a personas mayores, representantes institucionales y actores del sector social.

El evento está enmarcado en la Semana de las Personas Mayores en Avilés 2025, que se celebrará entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, con un completo programa de actividades que será presentado próximamente.

Se trata de un Foro enfocado en los derechos de las personas mayores Las personas mayores enfrentan hoy importantes desafíos derivados del edadismo, una forma de discriminación que, según la OMS, afecta a una de cada dos personas en el mundo.