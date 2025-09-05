La ciudad renueva la certificación Biosphere Sustainable Certified Gold

Pumariega destaca que el compromiso de las empresas y entidades del sector privado es "decisivo e imprescindible"

GIJÓN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón ha renovado la certificación Biosphere Sustainable Certified Gold que posee desde el año 2013, tras superar la auditoría anual donde demuestra que mantiene su compromiso con la sostenibilidad y la mejora en la gestión del destino.

Según una nota de prensa de Visita Gijón, un equipo auditor externo, acreditado por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), ha verificado y validado las acciones puestas en marcha para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dirigidas a mejorar la sostenibilidad de Gijón como destino turístico.

En su informe, indican que "durante el proceso se ha constatado su sólido compromiso con la sostenibilidad, así como la rigurosidad en la documentación del plan de sostenibilidad Biosphere, cubriendo prácticamente la totalidad de los objetivos y actividades establecidos". "La presentación de evidencias se ha realizado de manera completa y ordenada, reflejando una gestión transparente y responsable", se añade.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que esta renovación supone "un reconocimiento al excelente trabajo que se está desarrollando no solo desde el área de Turismo del Ayuntamiento, sino en general desde la industria turística de la ciudad".

Pumariega ha incidido en que el compromiso de las empresas y entidades del sector privado es "decisivo e imprescindible" para consolidar Gijón como un destino turístico "sostenible y de calidad".

En el caso de la renovación de la certificación, se ha valorado, especialmente, el compromiso del destino en aras de dar fin a la pobreza mediante proyectos como el 'Compromiso Turístico Gijón/Xixón: Recogida Solidaria', el programa Gijón Legado, el pacto de concertación social Gijón Futuro 2024-2027 o las acciones desarrolladas por el destino para la inserción laboral de personas con dificultades, entre otros.