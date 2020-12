Ciudadanos afirma que el estatuto electrointensivo es el "golpe de gracia definitivo" a la industria asturiana

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos Asturias, Ignacio Cuesta, ha manifestado este miércoles que "el nuevo Estatuto de los Consumidores Electrointensivos es el golpe de gracia definitivo a la industria pesada asturiana".

"Es decepcionante y otorga una mayor intensidad de ayudas a las empresas menos consumidoras, ya que las exenciones por renovables, cogeneración y extrapeninsulares generarán descuentos insuficientes y desiguales, de forma que las industrias que más consumen tendrían un menor descuento que las que consumen menos", añade Cuesta.

Ciudadanos ha defendido la necesidad de que el estatuto definitivo establezca dos categorías de consumidores: por un lado los electrointensivos y por otro los altamente intensivos, categoría a la que pertenecen varias empresas asturianas como Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa.

"Está claro que el gobierno del Principado no se hace oír en Madrid y no ha sabido defender con firmeza las peticiones de Asturias en un asunto estratégico para el futuro de nuestra comunidad", ha reprochado Cuesta, quien ha advertido que los grandes beneficiarios de esta medida serán las empresas catalanas, "está claro que ya empezamos a pagar el apoyo de los independentistas al gobierno de Sánchez", apunta.

El líder de Ciudadanos ha afirmado que "no disponer de una tarifa eléctrica competitiva deja a la industria asturiana fuera de juego no solo a nivel nacional sino también europeo", y no se trata, "sólo de salvaguardar la Asturias industrial si no de atraer a nuevos inversores. ¿Si no les podemos dar un marco eléctrico estable, que les vamos a ofrecer?" se ha preguntado.

El coordinador autonómico de la formación naranja asegura que serán muy pocas las empresas asturianas que se puedan beneficiar de este rebaja "que no solo llega tarde, muy tarde, si no que previsiblemente provocará el cierre y la deslocalización de industrias vitales para esta comunidad", sostiene, tras explicar que "si la tasa de desempleo, especialmente en el sector industrial ya era dramática, con los recortes de producción y las pérdidas que ha venido acumulando la industria pesada asturiana, lo que nos espera en el futuro, no es muy alentador en términos de mantenimiento de empleo", concluye.