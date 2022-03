Ciudadanos cuestiona la recepción de las obras de reparación de la pasarela del Carbayu, en Lugones

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado y Secretario de Organización de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Sergio García, ha cuestionado este sábado la recepción de las obras de reparación de la pasarela que une el barrio del Carbayu y Lugones, en Siero, y ha denunciado que el Gobierno asturiano se desentienda de la construcción de una nueva infraestructura.

García, que ha visitado la zona junto con las concejalas de Siero Patricia Martín y Mapi Madrid, ha advertido de que el ejecutivo solo pone "parches" en lugar de realizar un nuevo paso.

Desde Ciudadanos apuntan que el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, señaló en una respuesta por escrito al grupo parlamentario que el contrato de reparación de la pasarela realizado en 2021 "fue recibido por parte de técnicos del Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte y no se tuvo constancia de ningún daño producido en el vallado del camino de acceso".

"No es cierto que no se hubieran producido daños, es más, si el Principado sabía que el vallado estaba afectado por qué recepciona los trabajos y por qué luego los daños son reparados por el Ayuntamiento de Siero si se trata de una infraestructura del Principado", ha señalado García.

Además, la formación naranja remarca que, según la respuesta de Calvo, "la construcción de una nueva pasarela no sería competencia del Principado, sino del ayuntamiento al tratarse de un itinerario peatonal intramunicipal o en su caso de una competencia compartida entre este y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)".

"El consejero asegura que no es competencia regional, pues si no lo es, exigimos que se tramite cuánto antes con el ayuntamiento esa cesión y que alguien asuma esa responsabilidad. Esa pasarela requiere cada poco mantenimiento y conservación y consideramos que no es eficiente seguir poniendo parches", ha añadido el diputado.