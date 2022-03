Ciudadanos lamenta que las formaciones "extremistas" impidan aprobar declaraciones institucionales

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos, a través de su diputado Sergio García, ha lamentado este martes que el Parlamento no esté a la altura de la ciudadanía y que una vez más las fuerzas "extremistas y radicalistas" impidan sacar adelante una declaración institucional, como es el caso de la que proponía su formación de rechazo de la invasión de Ucrania.

Ha explicado que su formación trató de llegar a un acuerdo con todos los grupos para sacar adelante la declaración, pero a su borrador únicamente recibieron respuesta por parte de PP y Vox. Así, viendo que la misma no iba a salir adelante decidieron presentar, siete días después de dicho borrador, una PNL que se debatirá este miércoles.

García ha explicado que en estos momentos se debatían en el parlamento tres declaraciones institucionales, la de Ucrania, una por el 8M y otra a propuesta de Vox sobre la "indisoluble unidad de la Nación española", y ninguna de ellas ha logrado el consenso para salir adelante.

"Se me cae la cara de vergüenza porque no somos capaces de sacar ninguna declaración. Es vergonzoso que en lo que va de Legislatura no se haya podido sacar adelante ninguna", ha dicho el diputado de Ciudadanos que ha añadido que "los extremismos y los radicalismos en política han entrado y parece que hay que convivir con ellos y traen esas consecuencias".

Ha negado de manera rotunda que su formación buscase protagonismo o lograr rédito político y ha insistido en que al quedar la declaración institucional en punto muerto su grupo ha optado por la PNL.

"Desistimos de buscar ese consenso visto el pasotismo de algunos grupos que lo que buscan es enmascarar su posición respecto a esta cuestión. Nosotros no vamos a contribuir a enmascarar a gente que no está del lado del oprimido sino del opresor", ha dicho García.

Ciudadanos considera que es obligado que La Junta General se pronuncie al respecto y ha confiado en que el resto de formaciones políticas de su apoyo a la PNL. En este sentido ha insistido en que las acusaciones del diputado de Podemos, Rafael Palacios son una cortina de humo porque ni ellos mismos tienen muy clara su postura a la vista de las declaraciones de las ministras de su formación.