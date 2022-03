González (PP) critica el silencio de algunos partidos sobre la declaración institucional relativa a Ucrania

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Pablo González, ha reconocido este martes que no entiende por qué no hay una postura común en el parlamento asturiano para sacar adelante una declaración institucional sobre la situación en Ucrania. "Nosotros deseamos que salga adelante, pero si no lo hace, lo tendrán que explicar los partidos que no hayan querido", ha dicho.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, González ha criticado el silencio de determinadas formaciones respecto a este asunto.

Ha explicado González que el PP actuó en un primer momento ante la propuesta del grupo parlamentario Ciudadanos, comprometiendo su apoyo al texto y aportando un párrafo final que la formación naranja aceptó.

Sin embargo, ha lamentado que otros partidos "no hayan dado ninguna contestación". Para que en el parlamento asturiano sea aprobada una declaración institucional es necesario que haya consenso de todos los grupos.

González ha dicho que los partidos que no se han pronunciado tendrán que explicar esos silencios dado que hay una iniciativa sobre el asunto en el pleno parlamentario de este miércoles.

El portavoz adjunto del PP se ha mostrado también en contra de quienes pretenden usar un "drama" como el de Ucrania para "ponerse una medalla mediática". Considera González que competir por declaraciones institucionales es "poco edificante". En un asunto como el de Ucrania, ha dicho, tiene que haber "poca ideología y mucha humanidad".