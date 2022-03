Ciudadanos reclama medidas para contener y reducir el gasto corriente de las empresas municipales

GIJÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ciudadanos en Gijón Rubén Pérez Carcedo ha pedido en la Comisión de Hacienda que se adopten medidas de cara a contener y reducir el gasto corriente de las empresas municipales.

Así lo ha hecho, según una nota de prensa de la formación naranja, tras constatarse que empresas municipales como la EMA y Emulsa han cerrado con pérdidas el año pasado, mientras que Emtusa lo hubiera hecho si no fuera por la aportación extraordinaria de 3,2 millones de euros que se le efectuó el pasado mes de septiembre.

A su juicio, es necesario poner freno al fuerte incremento del coste de funcionamiento de estas empresas. "Previsiblemente se agudice este debido al fuerte incremento de la inflación debido, entre otras cuestiones, al encarecimiento de la energía, especialmente en Emulsa y Emtusa, debido a los costes del combustible", ha advertido.

"Al igual que hacen las familias y las empresas privadas, a nuestras empresas municipales no les queda más remedio que revisar sus cuentas y apretarse el cinturón, conteniendo y racionalizando sus gastos de funcionamiento, ya que de no adoptar medidas la situación no hará más que agravarse, consolidando la situación de pérdidas y pudiendo, incluso, llegar a entrar en causa de disolución", ha defendido Pérez Carcedo.

Unido a ello, ha rechazado que sean las familias quienes, vía subida de tasas, acaben por tener que soportar estos costes. En este sentido, ha acusado a la concejala de Hacienda, Marina Pineda, de "mentir" al decir que las tasas llevaban años congeladas en la ciudad.

Ha recordado, en este caso, que, en el último año de Foro, la tasa de basura subió un 5 por ciento, y en el primero del PSOE se incrementó en algo más del 9 por ciento la de basura y en un 5 por ciento la del agua. "Lo que no puede pretender la concejala de Hacienda es que suban todos los años", ha señalado Pérez Carcedo.