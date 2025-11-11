El Club Mareastur recibe el Premio del Principado de Asturias al Deporte Inclusivo

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco (tercera por la izda. En la imagen) junto a los representantes del Club Mareastur, ganadores del IV Premio de Deporte Inclusivo que concede el Gobierno de Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, haentregado esta tarde el Premio del Principado de Asturias al Deporte Inclusivo, en su cuarta edición, al Club Deportivo Mareastur, especializado en natación adaptada para personas con discapacidad.

Este reconocimiento tiene como objetivo respaldar tanto la labor de los deportistas como el impulso de iniciativas inclusivas en el ámbito deportivo asturiano, según ha detallado este martes el Principado en una nota de prensa.

Durante la gala de entrega, celebrada en Oviedo, del Arco ha subrayado la "destacada trayectoria" de esta asociación, fundada en 2013, así como "su impacto y compromiso social, puesto que ha promovido no solo el deporte inclusivo, sino también la participación de numerosos nadadores y nadadoras en competiciones territoriales, nacionales e internacionales".

Fundado por Beatriz Álvarez y presidido desde 2018 por Adriana Pérez, Mareastur organiza desde hace 11 años el Open Mareastur, una competición que reúne a 149 deportistas con discapacidad. Además, participa en el Descenso del Sella Adaptado y desarrolla jornadas de tecnificación, actividades de ocio, promoción y sensibilización sobre el deporte inclusivo.

La titular de derechos Sociales ha señalado que el deporte "no solo se mide en marcas, en resultados o en medallas sino, sobre todo, en valores: en esfuerzo, en superación, en compañerismo y, por encima de todo, en inclusión".

"El deporte es una poderosa herramienta para transformar la sociedad. Nos enseña que las diferencias no nos separan, sino que nos enriquecen, que cada persona, con sus capacidades y talentos, tiene un lugar y una oportunidad para brillar", ha agregado.

Del Arco se ha referido a la Agenda Asturiana para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad diseñada por la consejería, que incluye un eje sobre la importancia del deporte en este ámbito, así como a la Estrategia de Accesibilidad Universal del Principado, iniciativas que, según ha señalado "suponen un respaldo social para facilitar y aumentar la calidad de vida de estas personas".

La consejera también ha valorado el compromiso del sector deportivo, de los clubes, entrenadores y profesionales, "que hacen posible que la inclusión no sea solo una palabra, sino una realidad viva en cada pista, en cada campo y en cada piscina de nuestra comunidad".

"Este premio simboliza el compromiso colectivo de seguir construyendo un deporte más justo, más accesible y más humano porque cuando el deporte se abre a todos, ganamos como sociedad y cuando celebramos el talento y la diversidad, ganamos en dignidad", ha resaltado.

Previamente al acto de entrega del premio, diez nadadores y nadadoras de Mareastur han realizado una exhibición en las piscinas de El Cristo. El premio entregado al club consiste en un diploma acreditativo, 6.000 euros y una figura de DIVO realizada por Fasad que representa el esfuerzo y la capacidad para la práctica del deporte de las personas con discapacidad.