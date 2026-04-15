El COAA insta a los arquitectos a no participar en el concurso de ideas de la fábrica de armas de La Vega en Oviedo

Archivo - Antigua fábrica de armas de La Vega en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Asturias (COAA) ha recomendado a sus asociados que no participen en el concurso de ideas para el futuro de la fábrica de armas de La Vega, al entender que las bases "no reúnen las condiciones de equidad, transparencia, proporcionalidad y competencia leal necesarias para una convocatoria de esta naturaleza".

En una comunicación en su página web, la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos ha hecho esta recomendación tras un primer análisis de las bases del concurso, convocado por el Ayuntamiento de Oviedo el pasado 29 de marzo.

El COAA considera que el planteamiento del concurso "tampoco proporciona las condiciones óptimas para hacer posible el desarrollo urbanístico del ámbito de La Vega", con las garantías de apertura, ecuanimidad técnica y servicio al interés general "que merece la ordenación en una pieza urbana tan excepcional".

El Grupo de Urbanismo de Oviedo celebrará una reunión este jueves 16 de abril, a las 17.00 en la sede de Oviedo, para hacer una comunicación oficial al Ayuntamiento de Oviedo sobre su opinión acerca del concurso de ideas, "sin perjuicio de que se decida adoptar otras medidas para tratar de reconducir el planteamiento de la convocatoria".