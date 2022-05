Cofiño defiende ante Vox la discriminación positiva hacia las mujeres como "básico y fundamental"

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, ha defendido este martes ante Vox la discriminación positiva hacia las mujeres como algo "básico y fundamental" para lograr una sociedad inclusiva, después de que la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, cuestionase este tipo de medidas al entender que "han pervertido el significado del término igualdad".

"Las mujeres padecen discriminación, la padecen, no sé cómo se lo tengo que decir", ha enfatizado Cofiño, quien ha recordado que "hasta hace poco" las mujeres no podían votar o estudiar en la universidad. Ahora, ha agregado, sus expectativas laborales "siguen siendo menores, al igual que los sueldos". Ha puntualizado también que "las violaciones en grupo solo se producen hacia la mujer". "No sé si esto le preocupa, parece que no", le ha espetado.

Cofiño ha cuestionado asimismo que Vox haya incorporado una discusión en torno al término "violencia de género", término que "quieren contraponer ideológicamente" al de violencia intrafamiliar. "Lo suyo es postureo político que parece que les da algún rendimiento", ha aseverado, asegurando que el "fascismo, populismo o totalitarismo" que a su juicio representa Vox, "no va a traspasar la puerta" porque los partidos asentados "en la ilustración" van a impedirlo "combatiéndoles con la razón, argumentos, y a base de pedagogía social".

Por su parte, la diputada de Vox ha acusado al Gobierno asturiano de "engancharse a la falsedad inventada que venden como igualdad", "pervirtiendo" el significado del término igualdad. La base para la defensa para la igualdad y no discriminación por razones de sexo, ha dicho, "la han retorcido hasta la desigualdad por discriminación positiva".

Así, Rouco ha señalado que "ahora los discriminados son los hombres". En este punto ha relatado una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno asturiano de discriminación positiva, asegurando que "en Asturias hasta las bonificaciones por contratar personas con discapacidad sean mayores si se es mujer".

La igualdad, ha añadido la diputada de Vox, "es una aspiración social irrenunciable para todos, mujeres y hombres", pero "no se parece en nada al desequilibrio que han formado". "Se necesitan medidas justas e igualitarias que protejan a las personas", ha defendido.

FOMENTO DE LA NATALIDAD

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno ha defendido el abordaje del reto demográfico "desde punto de vista multidisciplinar", tras ser preguntado por la diputada de Vox acerca de la puesta en marcha de medidas directas para el fomento de la natalidad.

A juicio del Ejecutivo asturiano, combatir la despoblación pasa, además de por medidas natalistas, por otro tipo de enfoques relacionados con la conciliación o la inmigración. "No se uede abordar solo desde una perspectiva natalista", ha defendido.

Por su parte, la diputada de Vox ha pedido al Gobierno que trabaje por la creación de "un clima familiar" en el que las parejas puedan tomar "libremente" la decisión de tener hijos "sabiendo que tendrán apoyos institucionales".