Cofiño y Llamazares piden a la Tesorería General que defina el futuro de dos edificios del antiguo HUCA

El diputado de Sumar por Asturias, Rafael Cofiño y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en el entorno del antiguo HUCA. - IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Sumar ha regsitrado este lunes en la Junta General del Principado una proposición no de ley (PNL) para reclamar a la Tesorería General de la Seguridad Social que defina de forma inmediata el futuro de la antigua residencia de Maternidad y del edificio de Rehabilitación del viejo complejo sanitario del Cristo, en Oviedo, y se comprometa a financiar su demolición y recuperación urbanística para usos públicos.

En una comparecencia ante los medios en el entorno del antiguo HUCA, el diputado de Sumar por Asturias, Rafael Cofiño, ha subrayado el carácter "emblemático" del recinto para varias generaciones de asturianos que "han nacido, han sido atendidos o han sido curados" en estas instalaciones, y defendió que "deje de ser una cicatriz en el tejido urbano" para convertirse en un espacio de revitalización de la ciudad y de los barrios del entorno.

La iniciativa pide que la Tesorería, propietaria de una de las parcelas de mayor tamaño -"casi dos veces y media el Campo San Francisco", según Cofiño-, adopte medidas para su recuperación con potencial para nuevas viviendas, residencias y expansión del campus universitario, evitando que la zona siga degradada "como desde hace demasiados años".

Cofiño ha recordado que existe una comisión específica entre el Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Oviedo, la Universidad y la Tesorería de la Seguridad Social para abordar el futuro del área sanitaria del Cristo, y reclama que este órgano aclare si la opción pasa por la demolición de los inmuebles para invertir en nuevas obras. A su juicio, la Tesorería debe concretar si está dispuesta a asumir el coste de la demolición y el reacondicionamiento, en línea con el compromiso ya anunciado por el Principado para otros edificios del antiguo complejo.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha señalado que, pese a los recientes anuncios sobre el inicio de las demoliciones antes del verano y la licitación del plan especial para la zona, "queda por resolver la llave que abre el conjunto de la zona sanitaria de Oviedo, que es la Seguridad Social". ha criticado la "escasa actividad" de la comisión mixta, evidenciada -dijo- en que "cada uno de los agentes decide por su cuenta", y defiende la necesidad de "revitalizar" ese órgano, donde deben concretarse las alternativas para los suelos de residencia y rehabilitación y evitar que se conviertan en "un nuevo agujero negro en el Cristo".

Llamazares ha insistido en que la Seguridad Social debe aclarar qué pretende hacer con sus edificios "más emblemáticos" en el área, una vez que ya se ha cedido a la Universidad la parte de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas para ampliación del campus. Frente a un posible destino como ámbito de vivienda privada, IU y Sumar defienden que el espacio se reserve a vivienda de alquiler asequible para estudiantes y para la población del barrio, así como a equipamientos y servicios públicos "que el barrio necesita". A partir de que la Seguridad Social fije su posición, añadieron, podría articularse un convenio entre administraciones para repartir inversiones y futuros usos.

Preguntado por la disposición de la Tesorería a asumir el coste de las actuaciones, Llamazares considera que el organismo "no tiene en estos momentos grandes problemas financieros" para demoler o transferir en buenas condiciones sus inmuebles a otra entidad pública, y ha calculado el coste de la demolición en torno a 10 millones de euros, una cifra que no ve "inasequible". Ha criticado, no obstante, que hasta ahora los contactos hayan sido "discretos" y poco fructíferos, y ha reclamado la convocatoria de la comisión mixta para que la Tesorería "participe y diga lo que quiere" hacer con estos terrenos sanitarios.

RED DE CERCANÍAS

En la misma comparecencia, Cofiño ha avanzado que Sumar registrará también preguntas parlamentarias sobre la red de cercanías ferroviarias en Asturias, al recordar que la comunidad es una de las que cuenta con mayor extensión de vía pero con peor conectividad. Afirmó que la intermodalidad, la frecuencia horaria y el mantenimiento de las infraestructuras "no permiten que el tejido ferroviario asturiano funcione como un metropolitano en algunas zonas", y ha ligado este déficit al conjunto de problemas de transporte e infraestructuras que, a su juicio, deberían preocupar "de forma prioritaria" al Gobierno autonómico.