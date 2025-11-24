Cogersa concluye la reconstrucción de la planta de fracción resto tras los daños por el incendio de abril de 2024

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, junto con la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, y la directora de Cogersa, Paz Orviz, han visitado hoy la planta de fracción resto de Cogersa. - IVAN MARTINEZ

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Residuos de Asturias (Cogersa) ha concluido las obras de reconstrucción de la planta de tratamiento de la fracción resto, que quedó dañada por un incendio en abril de 2024. La instalación retomará su actividad de forma progresiva y segura, con un período de explotación inicial ampliado para garantizar su plena operatividad.

La planta, diseñada para procesar 340.000 toneladas anuales de residuos domésticos no separados en origen, además de 25.000 toneladas de residuos voluminosos y 50.000 de residuos industriales no peligrosos, inicia ahora la puesta en marcha gradual, que incluirá la verificación de cada proceso y la correcta gestión de las fracciones de salida, como materiales reciclables, bioestabilizado, combustible sólido recuperado (CSR) y rechazo.

Según informa el Principado a través de una nota de prensa, la empresa responsable del diseño y construcción del equipamiento dirigirá esta primera fase, asegurando que cada etapa se valide antes de avanzar a niveles superiores, con el objetivo de reducir riesgos y alcanzar los rendimientos previstos. La estrategia contempla la implantación progresiva de las líneas de operación, sistemas auxiliares y adaptación a la variabilidad del mercado de materiales reciclados.

El consejo de administración de Cogersa SAU, presidido por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, analizó este plan y aprobó la tramitación de una modificación del contrato de proyecto, obra y puesta en marcha, que incluye un periodo adicional de explotación inicial.

De forma paralela, el consorcio iniciará la definición de la segunda fase de explotación integral a pleno rendimiento, con un modelo de gestión que será determinado por los órganos de gobierno. Según el Principado, esta estrategia permitirá garantizar una puesta en marcha segura y adaptada al funcionamiento real de la planta, consolidando un equipamiento clave para la gestión pública y sostenible de los residuos en Asturias.