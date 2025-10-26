Cogersa convoca la Semana Europea de la Prevención centrada en residuos eléctricos y electrónicos

Cogersa convoca la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2025, centrada en los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - COGERSA

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consorcio de residuos sólidos de Asturias (Cogersa) ha convocado una nueva edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que tendrá lugar entre el 22 y el 30 de noviembre, y que este año promueve acciones de reutilización, reparación y reciclaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

En una nota de prensa enviada a los medios este domingo, Cogersa ha animado a centros educativos, asociaciones, ciudadanía, entidades públicas y empresas a sumarse a esta campaña.

Según los últimos datos disponibles de Eurostat, la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la UE evolucionó de 7,6 millones de toneladas en 2012 a un máximo de 14,4 millones de toneladas en 2022. A consecuencia de ello, los residuos generados alcanzaron la cantidad de 11,2 millones de toneladas al año, de los cuales solo se recuperaron 4,5 millones de toneladas y se prepararon para su reutilización 4 millones de toneladas.

La vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera, directora general de Medio Ambiente del Gobierno del Principado, ha subrayado "el compromiso del consorcio y de la Consejería con la difusión de los valores y las buenas prácticas que pueden contribuir a cambiar la cultura de usar y tirar también en los electrodomésticos".

"La Semana Europea de la Prevención es una gran oportunidad para concienciar y para actuar, para trabajar juntos en la idea de que el mejor residuo es el que no se genera", ha añadido.

Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de noviembre en actividades.cogersa.es. Además, en el portal sepr-asturias.es se puede acceder a toda la información de la campaña, así como a materiales, recursos de apoyo y orientación para preparar los proyectos.