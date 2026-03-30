Cogersa convocará 45 nuevos puestos de trabajo para la explotación directa de la planta de tratamiento de fracción resto

Archivo - Centro tratamiento de residuos de Cogersa. Vertedero. Serín. - COGERSA - Archivo

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) aprobó este lunes, convocar en los próximos dos meses una oferta de 45 nuevos puestos de trabajo para la explotación directa de la planta de tratamiento de la fracción resto. Esta medida permitirá consolidar la capacidad operativa de una instalación clave.

Tras un periodo inicial de arranque de siete meses, la incorporación del nuevo personal está prevista para septiembre, momento en que comenzará su formación.

La estructura incluirá perfiles técnicos -jefatura de planta, personal de operación, prevención de riesgos, calidad y medio ambiente- junto con 40 puestos operativos, entre otros, responsables de turno, operadores de línea, gruistas, especialistas en prensas y trituradoras, conductores y personal de triaje.

La nueva planta funcionará en dos turnos diarios (mañana y tarde), a los que se sumará uno más, nocturno, destinado a limpieza y mantenimiento mediante contratación externa.

Cogersa publicará toda la información sobre requisitos, plazos y procesos selectivos en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y en su página web.

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

El consejo aprobó además de forma inicial, las cuentas de 2025, que reflejan su solidez económica y su avance en sostenibilidad y generación de empleo. La sociedad instrumental cerró el año con una cifra de negocio de 59.184.484 euros, lo que supone un incremento del 2,75% respecto a 2024. El resultado final fue positivo, con un beneficio de 1.604.572 euros, lo que confirma la estabilidad financiera de la entidad.

La gestión de residuos no peligrosos se mantiene como eje central de la actividad de Cogersa, con casi 39,9 millones, el 67,46% de su cifra de negocio. La recogida y selección de materiales alcanzó los 10.157.977 euros (17,16% del total), mientras que la venta de materiales reciclados generó 1.514.610 euros (2,56%), lo que consolida una evolución positiva y alineada con los objetivos de economía circular.

Además, el año pasado se incorporó la sociedad Proygrasa, con una aportación de 1.887.351 euros, lo que refuerza la capacidad de Cogersa en la gestión integral de residuos.

Entre los ingresos, destacan las subvenciones de explotación del Principado, que ascendieron a 7.341.312 euros. De esta cantidad, 3,5 millones se destinaron a la red de puntos limpios y otros dos, al tratamiento de biorresiduos en la planta de biometanización, lo que permite mantener estos servicios en condiciones de gratuidad para los ayuntamientos. Además, se recibió un millón para la recogida y tratamiento de animales muertos en explotaciones ganaderas.

En el campo del empleo, Cogersa refuerza su función como motor económico. La plantilla media se situó en 434 personas, frente a las 352 de 2024, lo que implica un aumento de casi el 23 %. A ello se suman 182 empleos estables generados a través de empresas proveedoras.

La actividad del consorcio también impulsa el tejido empresarial, con 7.429.902 euros destinados a trabajos vinculados a la operación de plantas y recogidas, y veinte millones en servicios exteriores, como mantenimiento o consultoría.

El resultado de explotación mejoró, al situarse en 871.615 euros en negativo, lo que, junto con los ingresos financieros, permitió cerrar el ejercicio con el beneficio mencionado.

Las cuentas deberán ser aprobadas definitivamente por la junta general de la entidad en los próximos meses.