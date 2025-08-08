Cogersa lanza una nueva oferta de empleo para cubrir 26 puestos

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) ha publicado una oferta de empleo para incorporar a 26 nuevos profesionales a distintos centros de trabajo.

Los detalles de las convocatorias pueden consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Los nuevos puestos incluyen perfiles técnicos, administrativos y operativos.

En concreto, las incorporaciones darán cobertura al punto limpio de Valdés, a la estación de transferencia de Langreo y a los servicios de recogida en concejos como Coaña, Sariego, Cangas del Narcea, Llanes (con centro en Ribadesella) y Laviana (con base en Langreo).

La convocatoria recoge plazas para técnicos de contabilidad, técnicos laborales, conductores, peones de recogida, operarios de almacén, maquinista, personal de atención al usuario y operario responsable de estación de transferencia, entre otros.

En los últimos cinco años, Cogersa ha incrementado su plantilla un 118 %, hasta llegar a 442 trabajadores y trabajadoras. La compañía también ha aumentado un 62% los contratos indefinidos. El próximo 1 de septiembre se incorporarán otras 21 personas como parte del proceso de integración de la empresa pública Proygrasa.