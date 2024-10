Cogersa reforzará la prevención y sopesa dotarse de un servicio privado de bomberos

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) está sopesando dotar a su centro de tratamiento de residuos de un servicio integral de respuestas a emergencias, que incluiría un servicio privado de brigada de bomberos y la sistematización de simulacros contra incendios.

Así lo ha afirmado la presidenta de Cogersa y Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, quien, a petición del PP, ha comparecido en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para hablar de Cogersa y también del incendio que inutilizó en abril la planta de basura bruta.

Roqueñí ha esperado a su turno de intervención final en la comisión para avanzar algunas medidas teniendo en cuenta lo sucedido hasta la fecha.

De esta forma, ha adelantado que se van a tomar decisiones de índole organizativa en Cogersa, reforzando al equipo técnico dedicado a la prevención y gestión de riesgos. También se creará una dirección específica de riesgos en Cogersa.

"También estamos trabajando en mejorar la formación de los trabajadores de Cogersa en materia de extinción de incendios, para lo cual hemos encargado la realización de una serie de cursos especializados al Centro Jovellanos, al Centro de Formación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima", ha explicado.

Los grupos parlamentarios han dedicado buena parte del turno de preguntas a interesarse sobre el incendio y, particularmente, por el hecho de que Cogersa no tuviera asegurada la planta que se quemó.

Al respecto, Roqueñí ha insistido en que no correspondía a Cogersa ese seguro, porque aún no había recepcionado la obra. Ha explicado que el contrato de la instalación fue adjudicado a la unión de empresas temporales Valtalia en la modalidad de proyecto, obra y puesta en marcha. Cuando se incendió estaba aún en esta última fase, es decir, bajo la dirección técnica de Valtalia y con trabajadores de Tragsa operando, haciéndose cargo de la explotación y mantenimiento.

Roqueñí ha confirmado que Cogersa reclamará por vía extrajudicial a Tragsa la reparación de la parte afectada de la obra. Lo hará en base a un informe pericial que encargó el consorcio a la empresa especializada Pluvia Risks.

Ha mencionado la Consejera que la investigación de la Guardia Civil de Gijón no ha detectado responsabilidades penales, si bien sigue abierta la investigación que realiza un equipo de la Benemérita en La Coruña.

En cualquier caso, Roqueñí ha afirmado que la planta que se quemó volverá a estar en funcionamiento en el año 2025. Para ello se ha aprobado un modificado de obra el pasado 30 de septiembre, con un plazo de ejecución de doce meses. Se reclamará el dinero para reparar la planta, pero no las cuestiones que se han decidido añadir como elementos adicionales de seguridad.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición se han mostrado muy críticos con la gestión que se realiza desde Cogersa. El diputado del PP Rafael Alonso ha recordado que fue el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, quien participó en la inauguración de la planta quemada que ahora se conoce que no era aún de Cogersa. "Oh, casualidad, lo hizo en periodo preelectoral", ha ironizado Alonso.

Alonso ha dicho que no se cree que Cogersa no estuviera supervisando las labores del personal de Tragsa. "Si no lo estaba haciendo sería una negligencia más", ha comentado el del PP.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha tildado de "nefasta" la gestión de Cogersa y ha pedido destituciones, incluso ha invitado a Roqueñí a dimitir. El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha hablado de "gestión pésima" en Cogersa.