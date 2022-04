El colectivo 'Libres y Combativas' convoca una concentración en Oviedo por el "brutal asesinato machista" de Erika

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Libres y Combativas' ha convocado una concentración en Oviedo esta tarde, a las 20.00 horas, en la plaza de la Escandalera en repulsa por el "brutal asesinato machista" de Erika, la menor de 14 años hallada muerta con signos de violencia en una vivienda del barrio de Vallobín.

"Ayer por la tarde la joven Erika, estudiante de 14 años del IES La Ería de Oviedo, era brutalmente asesinada en su propio edificio por un vecino que la acosaba. A falta de conocer más datos no hay lugar a dudas de que nos encontramos ante un nuevo y salvaje asesinato machista, la víctima número veinticinco de esta insoportable lacra en lo que va de año", dicen desde la plataforma feminista en un comunicado.

Así, desde 'Libres y Combativas', el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria quieren trasladar "apoyo" y "respetuoso afecto" a la familia de Erika, a sus amigos y amigas, a sus conocidos y conocidas.

"Os acompañamos en este profundo dolor y os decimos que no estáis solos, no estáis solas. Cada vez que la violencia machista arrebata una vida, todas las mujeres trabajadoras, todas las jóvenes nos sentimos heridas y golpeadas. Lamentablemente sabemos que podríamos haber sido cualquiera de nosotras, porque la violencia machista nos persigue y nos rodea día a día. Por eso decimos alto y claro que cuando tocan a una nos tocan a todas y que nosotras no olvidamos", remarcan.