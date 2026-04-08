Colectivos profesionales y sociales se concentrarán en defensa de la Atención Primaria en Asturias el 10 de abril

Archivo - Centro de Salud en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y colegios profesionales de Atención Primaria (AP) de Asturias, junto a organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas y ONG, han convocado para este viernes, 10 de abril, concentraciones de 15 minutos ante los centros de salud asturianos bajo el lema 'Lo primero es la Primaria', coincidiendo con el Día de la Atención Primaria.

Los convocantes apelan tanto a profesionales sanitarios como a pacientes y ciudadanos a participar en estas movilizaciones, con el objetivo de reivindicar una Atención Primaria fuerte, resolutiva y de cobertura universal, que consideran la forma más eficiente, equitativa y segura de prestar asistencia sanitaria. Denuncian, sin embargo, que se trata del nivel asistencial que más ha sufrido el deterioro del sistema público, con subfinanciación, plazas sin cubrir, inestabilidad, sobrecarga, acumulación de cupos, traslados frecuentes y la incorporación de enfermeras sin la formación ni experiencia adecuadas.

En este contexto, las entidades convocantes quieren situar en la agenda política varios problemas específicos para recuperar los valores de accesibilidad, longitudinalidad, equidad, orientación comunitaria y prevención cuaternaria de la Atención Primaria. Reclaman, entre otras medidas, la cobertura al 100% de las plazas para eliminar listas de espera y mejorar tiempos de consulta; el refuerzo de la longitudinalidad, manteniendo en el tiempo al mismo médico de familia, pediatra y enfermera en cada cupo, y la reposición inmediata de vacantes, así como incentivos económicos a la permanencia.

Las organizaciones subrayan que la longitudinalidad reduce visitas a urgencias, hospitalizaciones y mortalidad, con efectos superiores a los de cualquier medicamento o tecnología. También piden reforzar la Pediatría en Atención Primaria con cobertura en todos los centros de salud; reconocer el Trabajo Social como profesión sanitaria con presencia diaria en los centros; y priorizar la Fisioterapia mediante la ampliación de plazas y turnos de mañana y tarde, su plena integración en los equipos y la puesta en marcha de programas de actividad física segura y acceso directo a estos servicios.

Asimismo, proponen incorporar de forma plena a las enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, optimizando y dotando de cobertura legal sus competencias; impulsar la dimensión comunitaria de la AP con estrategias intersectoriales y participación efectiva de la comunidad; garantizar la cobertura odontológica en todos los centros de salud; ampliar las competencias de las unidades administrativas para integrarlas en la unidad básica asistencial, y desburocratizar la actividad de la Atención Primaria, reforzando su papel como gestora del paciente.

Las concentraciones se celebrarán el viernes, 10 de abril, a las 12.00 horas, frente a los centros de salud de referencia: en Oviedo, el CS La Lila; en Gijón, Severo Ochoa; en Avilés, Llano Ponte; en el Nalón, La Felguera; en el Caudal, Mieres Sur; en Siero-Piloña, Pola de Siero; en el Suroccidente, Cangas del Narcea; en el Occidente, Navia, y en el Oriente, Llanes.