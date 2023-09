El comandante militar de Asturias considera al Regimiento Príncipe "muy merecedor" de la Medalla de Asturias

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe del Regimiento Príncipe número 3 y comandante militar de Asturias, Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, ha considerado este jueves a la unidad militar que dirige "muy merecedora" de un galardón como la Medalla de Asturias.

A preguntas de los medios después del homenaje a cabo Noval, celebrado este jueves en Oviedo, Gutiérrez ha sido interrogado por la petición del PP de conceder este galardón en 2024 al Regimiento Príncipe, propuesta que fue rechazada por la Mesa de la Cámara en los términos que había sido presentada.

El propio presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha explicado este jueves los motivos de ese bloqueo. Así, después de que afirmara que ese galardón al Regimiento Príncipe era merecido, explicó que no se podía "instrumentalizar" por un grupo político y se debía buscar previamente el consenso para presentarla.

Después de esto y ante las preguntas de los medios, el jefe de la unidad militar asturiana ha indicado que no iba a entrar a valorar la decisión de la Mesa de la Cámara "porque realmente no conozco los motivos". Con todo, ha querido explicar que el Regimiento Príncipe lleva 500 años al servicio de España y 130 años desplegado en Asturias.

Un tiempo, ha detallado, en el que el Regimiento Príncipe "ha mostrado su permanente compromiso con esta sociedad siempre que se le ha requerido". Por eso, ha indicado que "sí que lo creo muy merecedor de este reconocimiento, pero los motivos por lo que no se le concede no es un tema que yo tenga que valorar y no voy a entrar en ese tipo de valoraciones".