Comienza una nueva campaña de informadores ambientales de la Fundación Oso de Asturias

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Informadores ambientales - FUNDACIÓN OSO
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 10:59
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OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los informadores ambientales de la Fundación Oso de Asturias (FOA) han comenzado una nueva campaa. De esta forma, los visitantes que acudan durante Semana Santa a los principales espacios naturales contarán con su asesoramiento.

Los informadores estarán operativos hasta el domingo, 5 de abril, y de junio a septiembre. La iniciativa es posible gracias al apoyo de sus patrocinadores, la Fundación EDP y el grupo Baldajos, que facilita la movilidad sostenible al dotar de vehículos eléctricos, libres de emisiones, a las brigadas.

Es el octavo año consecutivo que la Fundación Oso de Asturias pone en marcha esta actividad, que implica a cuatro informadores ambientales. En esta ocasión estarán presentes en el Parque Natural de Somiedo; Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y los Valles del Oso.

De esta forma, ofrecerán a los visitantes información sobre cómo disfrutar de la naturaleza sin alterar el entorno. Les entregarán material informativo y también realizarán encuestas para analizar el grado de conocimiento que los turistas tienen sobre el oso pardo y su entorno.

Los informadores ambientales, cuya actividad se desarrollará durante Semana Santa y que continuará después durante todo el verano, están en contacto continuo con agentes del Medio Natural dependientes del Gobierno del Principado, con quien la FOA mantiene una estrecha colaboración.

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