Comienza el nuevo servicio de control y seguridad del tráfico ferroviario del puerto gijonés de El Musel

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, junto a Jacobo Cosmen, presidente de Alsa Asturias; Antonio Vázquez, director de Alsa Rail, y José Luis Barettino, director de la Autoridad Portuaria de Gijón, en El Musel. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha asistido este viernes a la puesta en marcha del servicio de control de la circulación y seguridad del tráfico ferroviario en El Musel, operado por Alsa Rail.

La visita ha contado, también, con la presencia de Jacobo Cosmen, presidente de Alsa Asturias; Antonio Vázquez, director de Alsa Rail, y José Luis Barettino, director de la Autoridad Portuaria de Gijón, según una nota de prensa del Puerto.

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Gijón adjudicó recientemente a Alsa Rail el concurso para el contrato de la prestación de los servicios de acceso mínimo a la infraestructura ferroviaria, que tiene una duración de dos años, prorrogable por otros dos años.

El contrato supone que Alsa Rail pasa a gestionar el funcionamiento de los sistemas encargados del control, la circulación y la seguridad del tráfico ferroviario en terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón, incluyendo sus dos estaciones, la Estación Sur y la de Aboño.

Roqueñí, por su pare, ha destacado que "el futuro de los puertos no depende únicamente de su capacidad para recibir mercancías, sino de su capacidad para conectarlas con los mercados y generar nuevas oportunidades para las empresas".

En este sentido, ha señalado que el ferrocarril representa una oportunidad estratégica para acercar el Puerto de Gijón a los principales centros de producción, distribución y consumo del interior peninsular.

"Queremos que las empresas del centro de España encuentren en Gijón una alternativa logística competitiva, tanto para la importación de materias primas y productos como para la exportación de sus mercancías hacia los mercados internacionales", ha agregado.

Cosmen, por su parte, ha asegurado que están convencidos de que esta apuesta reforzará el papel del Puerto de Gijón como nodo logístico estratégico para la captación y gestión de tráficos ferroviarios.

"Se trata de una infraestructura con una clara vocación ferroviaria, que cuenta con 2 una red de vías que llega hasta el propio cantil de sus muelles, facilitando la integración entre los modos marítimo y ferroviario", ha indicado.

Por su lado, Antonio Ginés Vázquez, director de Alsa Rail, ha explicado que la adjudicación a Alsa Rail como gestor de infraestructura en la Autoridad Portuaria de Gijón, tras superar el proceso de concurrencia competitiva, "nos permite implementar mejoras sustanciales tanto del servicio como de la calidad, que los clientes van a percibir desde el principio".

Ha apuntado que su modelo está basado en la orientación al cliente, lo que les permite ofrecer "flexibilidad en la operativa y respuestas adaptadas a cada necesidad".

"Todo ello se sustenta en las personas y en un trato cercano y personalizado, que genera confianza para el transporte de mercancías por ferrocarril", ha añadido.

El contrato de servicios de acceso mínimo a la infraestructura ferroviaria del Puerto de Gijón incorpora una serie de mejoras orientadas a la excelencia en el servicio que aporta Alsa Rail.

Alsa Rail pasará a gestionar la actual plantilla, para dar cobertura a los citados servicios que se verán acompañados por toda la oferta logística, formativa y de digitalización de la compañía.

Asimismo, se aportará como material rodante locomotoras de maniobras para realizar operaciones entre las estaciones y las terminales o los muelles.