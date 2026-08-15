Comienzan las Fiestas de San Pedrín de la Cueva, en Sariego

Cartel de las fiestas de San Pedrín de la Cueva - COMISIÓN DE FIESTAS DE SAN PEDRÍN DE LA CUEVA

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entorno de la cueva y la ermita de San Pedrín, en la parroquia de Narzana (Sariego), volverá a convertirse entre este sábado día 15 de agosto y el martes día 18 en una de las fiestas más populares del verano asturiano.

Declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado, esta cita destaca por su singular capacidad para fusionar la devoción popular, la cultura tradicional y la actividad deportiva en un paisaje natural de enorme belleza.

El momento de mayor emotividad y atractivo de los festejos llegará el domingo por la mañana con la emblemática Baxá del santu. A las 11.45 horas, la imagen del Santo abandonará su capilla habitual para trasladarse en procesión, con los sones de la Banda de Gaites Llariegu, hasta el interior de la propia cueva natural.

Allí, a las 12.00 horas, se oficiará la tradicional misa en asturiano, interpretada en esta ocasión por las voces del prestigioso Coro Santiaguín de Langreo.

Las celebraciones arrancarán el sábado 15 de agosto a mediodía con una misa en recuerdo de los socios fallecidos, a la que seguirán juegos infantiles a las 13.00 horas. La jornada continuará a las 13.30 horas con la sesión vermú amenizada por Spoiler Trio y la música de DJ Pepiox, mientras los aficionados al motor disfrutan de una concentración de vehículos y la primera edición del Rally de Clásicos.

Por la tarde, la hípica tomará el relevo con la IV Carrera de cintas a caballo a las 17.00 horas, para dar paso a las 19.30 horas a la XI Edición del Festival Coral, que resonará en la acústica de la cueva.

El domingo, tras los actos religiosos matinales y la sesión vermú a cargo de la Banda de Gaites Llariegu, la tarde dará espacio al entretenimiento popular con la puesta en marcha de los campeonatos de tute y parchís a partir de las 20.00 horas.

El deporte de alta competición será el gran protagonista de la jornada del lunes 17 de agosto. A las 17.00 horas se disputará el LI Motocross Internacional San Pedrín de la Cueva, una prueba ya clásica en el calendario autonómico que promete reunir a cientos de aficionados.

El broche final a cuatro días de actividad llegará el martes 18 de agosto. La jornada vespertina comenzará a las 20.00 horas con el colorido desfile de carrozas y el posterior reparto del tradicional bollo preñao, el vino y el dulce de San Pedrín entre socios y colaboradores.

La música nocturna correrá a cargo de la Orquesta Tango y el Grupo Tekila desde las 22.00 horas, interrumpida únicamente a la 01.00 de la madrugada por el espectáculo de fuegos artificiales. Quienes aguanten el ritmo hasta el amanecer podrán despedir las fiestas a las 05.00 horas con una chocolatada popular.