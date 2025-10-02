Comienzan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de Pola

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, han visitado este jueves el inicio de las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de Pola de Siero.

La actuación cuenta con un presupuesto de 217.898,59 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El inmueble, construido en 1955, tuvo diferentes usos a lo largo de su historia, como oficinas del antiguo Mercado de Ganados, después de la Policía Nacional y finalmente albergó la Escuela de Adultos.

Tal y como recoge la memoria de la obra, con el paso del tiempo, el inmueble ha dejado de ser adecuado para cubrir las necesidades educativas actuales, motivo por el cual su actividad ha sido trasladada a una nueva ubicación. Asimismo, el deterioro progresivo de la edificación ha supuesto que ya no resulte útil en sus condiciones actuales.

Previamente al inicio de las labores de demolición, ha sido necesario retirar el amianto existente en la cubierta y en las bajantes de fibrocemento, conforme a la normativa de seguridad vigente.

Posteriormente, dicho material fue trasladado a un gestor autorizado para su tratamiento. Asimismo, se procedió a la retirada de los enseres y las puertas del edificio. Las obras que inician hoy consisten en la demolición completa del antiguo centro educativo y la posterior adecuación de la parcela como zona ajardinada.

Para ello se procederá al retaluzado del terreno, empleando las tierras resultantes de la excavación, y a la posterior aportación de tierra vegetal e hidrosiembra para la creación de espacios verdes.