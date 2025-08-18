Comienzan las obras de renovación de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón - AYTO. SIERO

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, visitaron este lunes el inicio de las obras de renovación de un tramo de la Avenida de Oviedo, en la localidad de El Berrón. La intervención se llevará a cabo entre la Calle San Martín y el entronque con la carretera N- 634, con un presupuesto estimado de 899.043 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

La Avenida de Oviedo tiene una longitud total de 840 metros, de los cuales 480 ya fueron objeto de una reurbanización anterior. El proyecto actual se centrará en los 360 metros restantes, en el tramo oriental, que presenta deficiencias urbanísticas importantes.

Según explicó el alcalde, las obras tienen como objetivo modernizar y adecuar el vial tanto en su configuración funcional como en sus infraestructuras. Se procederá a la renovación completa de los pavimentos, aceras y zonas de aparcamiento, ampliando las áreas peatonales y mejorando la accesibilidad.

Además, se reorganizará la sección transversal para facilitar una circulación más fluida y segura, tanto para vehículos como para peatones.

Las obras también contemplan la sustitución de todas las redes de servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público. En este último, se instalarán luminarias LED de bajo consumo y se soterrarán las líneas eléctricas y de telecomunicaciones. El proyecto se completará con la incorporación de nuevo mobiliario urbano, jardinería, alcorques para arbolado de gran porte.