La Comisión Directiva de Foro aprueba una declaración política sobre el accidente en la mina de Cerredo

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, durante la rueda de prensa de este viernes en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Directiva de Foro Asturias aprobó esta tarde, en su reunión ordinaria, una declaración política sobre el accidente minero ocurrido el 31 de marzo de 2025 en Cerredo (Degaña), en la que exige la asunción de responsabilidades políticas al máximo nivel y la recuperación inmediata de una estructura de control minero eficaz.

El máximo órgano estatutario del partido considera que tanto el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas como el borrador de dictamen de la Comisión de Investigación sobre la gestión del Gobierno de Asturias acreditan la existencia de decisiones políticas deliberadas que deterioraron el sistema de control minero.

"Según la declaración aprobada, no se trató de un accidente inevitable ni de un fallo puntual, sino del resultado de decisiones que provocaron que la Administración no actuase con la diligencia debida, permitiendo la actividad extractiva sin el control exigible en una explotación minera legalmente en fase de cierre y clausura, con la extracción de carbón expresamente prohibida", indican desde Foro.

Así, la formación sostiene que el progresivo deterioro del sistema de vigilancia minera comenzó tras la llegada de Adrián Barbón a la Presidencia del Principado en 2019, con la supresión del Servicio de Seguridad Minera, la reducción de medios personales y materiales y el debilitamiento de la estructura administrativa encargada de velar por la seguridad en el sector.

La formación considera que no puede limitarse la responsabilidad a niveles técnicos o intermedios ni resolverse esta crisis con simples cambios organizativos, al entender que las decisiones fueron adoptadas en el seno del Consejo de Gobierno durante los últimos años, "por lo que las responsabilidades deben asumirse también en el ámbito político e institucional".

Por ello, Foro Asturias reclama la recuperación inmediata de una estructura de control minero eficaz, así como el cese inmediato de Enrique Fernández como presidente de HUNOSA y de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, al considerar inasumible que quienes fueron responsables del desmantelamiento de la estructura administrativa encargada de la seguridad minera ocupen cargos públicos sin haber asumido responsabilidades previas.