El PP, Vox y Junts derogan el decreto ley para prorrogar los alquileres liderado por Sumar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (d), durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España).

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (d), durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El PP, Vox y Junts han vuelto a sumar sus votos este martes en el Pleno del Congreso para derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo.

Además de esas tres formaciones, también ha votado en contra del texto UPN, mientras que el PNV se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado a favor, el PSOE incluido. Así, el resultado final ha sido de 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones.

Justo antes de las votaciones, dos personas que se encontraban en la tribuna de invitados han empezado a increpar a gritos el voto en contra que finalmente han expresado PP, Vox y Junts. Las personas han sido desalojadas del hemiciclo.

De este modo, el texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 20 de marzo, ha quedado derogado y sin efectos legislativos. El decreto, además de la prórroga de los alquileres, también incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos.

VIVIENDA NEGOCIARÁ LOS ALQUILERES DE TEMPORADA

Tras conocerse la votación, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana liderado por la socialista Isabel Rodríguez ha espetado la "irresponsabilidad de la derecha y la extrema derecha" en la votación, al tiempo que ha dicho que intensificará los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año.

El Ministerio de Isabel Rodríguez, quien no ha asistido al debate del decreto ley, ha incidido en que los contratos de temporada tienen una finalidad muy concreta, y no pueden ser la coartada para imponer subidas abusivas del alquiler.

Asimismo, el departamento de Vivienda ha dicho que pretende trabajar con los grupos otras medidas en tramitación para fomentar la bajada de los alquileres, frenar la especulación y movilizar vivienda vacía; al tiempo que continúa con el impulso al parque público de vivienda.

Y BUSTINDUY LLEVARÁ LA PRÓRROGA LAS VECES QUE HAGA FALTA

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha aseverado que volverá a llevar al Congreso "las veces que haga falta" el decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler que este martes han tumbado PP, Vox y Junts.

El ministro ha reprochado a las "derechas" que hayan abandonado "a su suerte a tres millones de compatriotas". Bustinduy ha censurado que este sentido del voto de PP, Vox y Junts supone una "desconexión radical" con la gente trabajadora del país y ha avisado que "lo van a pagar muy caro" porque buena parte de sus votantes defendía la medida.

"La prórroga de los contratos de alquiler la apoyan dos tercios de los votantes del PP y de Vox. Y hoy les han dado la espalda. ¿Para qué? Para blindar el negocio de quienes están forrando con la vivienda a costa de los derechos de los españoles", ha apostillado el ministro.

A renglón seguido, el titular de Derechos Sociales ha aseverado que llevará la norma "las veces que haga falta" al Parlamento y hará "lo que sea necesario" para que en España prevalezca el derecho a la vivienda. "Las veces que haga falta, por tierra, mar y aire", ha subrayado.